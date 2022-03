Der Edelmetallproduzent First Majestic Silver (TSX FR / WKN A0LHKJ) betreibt Gold- und Silberminen sowohl in Mexiko als auch den Vereinigten Staaten. Derzeit gehören dem kanadischen Unternehmen die Silber- und Goldminen San Dimas und Santa Elena sowie die Goldmine Jerritt Canyon und die Silbermine La Encantada. Nun meldete das Unternehmen für das vergangene Jahr einen Rekordumsatz.

Wie First Majestic nämlich mitteilte, lag der Umsatz des Jahres 2021 bei 584,1 Mio. Dollar, was ein Plus von 61% im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das lag, so das Unternehmen, vor allem an der Akquisition der Jerritt Canyon-Mine im April 2021 und einem Anstieg des im Verkauf realisierten Silberpreises von 19%.