Strategische Partnerschaften und Unternehmensverkäufe sind ein probates Mittel um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen und die internationale Expansion voranzutreiben. Dieses Ziel verfolgte die bayerische UWS-Gruppe und griff bei der Suche nach einem passenden Übernahmekandidaten auf die Dienste der M&A Boutique Saxenhammer & Co. zurück. Durch deren Know-how und die langjährige Erfahrung im M&A-Bereich konnte mit dem niederländischen Technologiekonzern Aalberts N.V. in kürzester Zeit der passende Käufer gefunden und die Übernahme erfolgreich abgewickelt werden.

Innerhalb von nur fünf Monaten wurde die Transaktion vollständig abgeschlossen. Der Geschäftsführer von Saxenhammer & Co. und Leiter des deal-Teams, Felix Engelhardt, dazu: „Mit Aalberts N.V. haben wir einen börsennotierten Technologiekonzern aus den Niederlanden gefunden, der unternehmerisch denkt und handelt. Damit ist Aalberts der geeignete strategische und operative Partner für die Gruppe und passt optimal zum bestehenden Führungsteam um Steffen Breitmoser und Rüdiger Bleyl.“



Ausschlaggebend für das erfolgreiche Vorgehen bei Verkaufsprozessen ist die Branchenkenntnis sowie ein gut verzweigtes Netzwerk. Die Boutique Saxenhammer & Co. besitzt eine umfangreiche Branchenexpertise in den Bereichen Heizungstechnik, Handwerk und Maschinenbau. Seine Kompetenz kann das Unternehmen mit bisher über 250 erfolgreich begleiteten Transaktionen im Wert von etwa 14 Milliarden Euro in diesen Bereichen nachweisen. Auf diese Weise ist es gelungen, schnell den richtigen Partner für die UWS Gruppe zu finden und die beteiligten zu Verhandlungen an einen Tisch zu bringen.



Übernahme durch Aalberts - UWS Gruppe plant Ausbau der Marktführerschaft und Expansion

Durch den Verkauf soll die UWS Gruppe die vom Alt-Geschäftsführer Hans-Georg Breitmoser erarbeitete Marktführerschaft in Sachen Heizwasseraufbereitung ausbauen. Die beiden zur Gruppe gehörenden Unternehmensteile UWS Technologie GmbH sowie die Heat-Power 24 GmbH haben sich in den vergangenen Jahren nicht nur zu einem Motor des Mittelstandes in Bayern entwickelt, sondern vor allem zu einem Innovationsmotor in Sachen Heizwasseraufbereitung. Die von den insgesamt 90 Mitarbeiter in Insingen entwickelten und hergestellten Produkte haben sich zu einem wichtigen Faktor hinsichtlich der Nachhaltigkeit etabliert.



Nach vielen Jahren, in denen das Unternehmen von der Arbeit Hans-Georg Breitmosers profitiert und sich zum Marktführer in seinem Bereich entwickelt hat, war es für das Unternehmen an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun und sich weiterzuentwickeln. Dieser besteht einerseits im Erhalt und Ausbau der führenden Position am Markt und andererseits in der Expansion auf den internationalen Märkten. Dazu sollte ein unternehmerisch denkender, strategisch und operativ zur UWS Gruppe passender Partner gefunden werden. Mit dem niederländischen Konzern Aalberts N.V., wurde ein international tätiges Unternehmen ausfindig gemacht, das über sämtliche gewünschte Eigenschaften verfügt.



Wie sehr die Vorstellungen beider Konzerne zueinanderpassen, zeigt sich auch daran, dass mit Steffen Breitmoser und Rüdiger Bleyl die bisherigen Geschäftsführer der Gruppe in diesen Positionen bleiben. Zudem wird Alt-Gesellschafter Hans-Georg Breitmoser auch zukünftig als externer Berater fungieren und die UWS Gruppe weiterhin durch Konzepte und Ideen unterstützen. Er möchte dies tun, damit das Unternehmen seine Innovations- und Marktführerschaft weiter ausbauen kann.



Über den Kaufpreis ist nichts bekannt. Der Technologiekonzern Aalberts N.V. existiert seit 1975 und ist an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 4,55 Milliarden Euro sowie einem Gewinn von 275 Millionen Euro gelistet. Das Unternehmen hat knapp 16.500 Beschäftigte. Sein Haupttätigkeitsfeld ist die Industriemaschinen- und Ausrüstungsbranche. Das Unternehmen ist hier vor allem in den Segmenten Installationstechnik, Materialtechnik, Klimatechnik sowie Industrietechnik aktiv.