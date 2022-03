Rivian gab gestern am späten Nachmittag einen Verlust von 2,46 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2021 bekannt. Im Vorjahresquartal waren es noch Verluste in Höhe von 353 Millionen US-Dollar. Der Umsatz belief sich im vierten Quartal durch den Verkauf von 909 Fahrzeugen auf 54 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2021 erreichte der E-Autobauer einen Umsatz von 55 Millionen US-Dollar bei einem Verkauf von 920 Fahrzeugen, erklärte das Unternehmen.

"Es überrascht nicht, dass unsere höchste Priorität für den Rest des Jahres 2022 das Hochfahren der Produktion ist", sagte Chief Executive RJ Scaringe den Investoren. Rivian sei in der Lage, mehr als 50.000 seiner elektrischen Pick-up-Trucks und SUVs zu liefern, sagte er weiter, aber aufgrund der Störungen habe das Unternehmen das Ziel von 25.000 Stück ausgegeben. Etwa 83.000 Vorbestellungen für elektrische Pickups und SUVs seien bereits eingegangen.

Zudem gab das in Michigan ansässige Unternehmen bekannt, sich auch im Jahr 2022 weiter in Unkosten stürzen zu wollen. Rivian plane Ausgaben in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar, die hauptsächlich in das Werk in Illinois gesteckt werden sollen. Dadurch erhoffe man sich, die Kapazität des Werks auf 200.000 Einheiten pro Jahr zu erweitern.

Die Aktien von Rivian stehen an der Nasdaq vorbörslich mit rund elf Prozent im Minus am Freitagmittag. In den vergangenen sechs Monaten hat der Aktienkurs um 60 Prozent nachgegeben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion