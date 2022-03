Dass die aktuellen Ereignisse in der Ukraine nicht plötzlich geschehen, sondern der Machtkampf um die geopolitische Vormachtstellung in diesem Land schon seit Jahren tobt, wird manchem Beobachter erst heute bewusst.

Im Cashkurs-Videoarchiv haben wir Material aus dem Jahre 2014 gefunden, das aktueller nicht sein könnte. Dirk Müller und Willy Wimmer zeigten damals bereits auf, wer die eigentlichen Strippenzieher in diesem Konflikt sind, wer profitiert - und dass sich eine Eskalation der Lage auf Gesamteuropa und die Finanzwelt dramatisch auswirken würde. Hören Sie die wichtigsten Statements in der Kurzfassung mit aktueller Ergänzung – freies Video auf Cashkurs.com: https://bit.ly/ArchivUkrainekrise

Doch neben Dirk Müller und Willy Wimmer (ehemaliger verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU und Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung) waren für eine ausbalancierte Diskussionsrunde auch Professor Boris Saritsky (ehemaliger russischer Senior Konsul in Frankfurt und Botschaftsrat in Berlin) und Dr. John C. Hulsman (US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Politik-Experte) anwesend. Sehen Sie hier die gesamte Diskussion als vollständige Dokumentation vom 3. November 2014: Das Video ist frei auf Cashkurs.com verfügbar – jetzt anschauen: https://bit.ly/ArchivUkrainekrise

Hinweis :

Dieses Video erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com im Jahr 2014 und wurde um eine aktuelle Einordnung ergänzt. Auf Cashkurs.com finden Sie die gesamte Einschätzung im Videoformat und neue Updates zu den aktuellen Geschehnissen und wie sich diese auf die Finanzmärkte auswirken.