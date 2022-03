Mit einem Brief des Vorstands hat sich Robert Brown, CEO von Finlay Minerals ( TSXV: FYL; FRA: FIG ) an seine Aktionäre und Investoren gewandt. Seine Zwischenbilanz fällt angesichts von Rekordpreisen bei Metallen rundum positiv aus: Das Unternehmen sei mit einem Kassenbestand von 1,7 Mio. CAD vollständig für die in diesem Jahr anstehende Exploration auf den Projekten Silver Hope und PIL finanziert.

Bedeutend für Finlay sei der soeben geschlossene 70prozentige Earn-Out für das PIL Projekt im Bergbaurevier Toodoggone im Norden von British Columbia. Finlay hat eine Optionsvereinbarung mit ATAC Resources für die Exploration seines PIL-Projekts geschlossen. Finlay gewährt ATAC eine exklusive Option auf eine 70-prozentige Beteiligung an dem 3.965 Hektar großen Grundstück PIL. Gemäß den Bedingungen kann ATAC eine 70-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft erwerben, indem es Barzahlungen in Höhe von insgesamt 650.000 CAD leistet sowie einen Gegenwert von 1,25 Millionen CAD in Form von ATAC-Stammaktien emittiert (bis zu einem Maximum von 11.904.762 Aktien) und bis zum 31. Dezember 2026 Explorationsausgaben in Höhe von 12 Millionen CAD tätigt. Das Grundstück unterliegt außerdem einer 3-Prozent-Net-Smelter-Return (NSR) Lizenz, die von Electrum Resource Corp. gehalten wird, mit dem Recht, 50 Prozent für 2 Millionen Dollar zurückzukaufen.

Pläne für Silver Hope

Finlay hat für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Silver Hope im Frühjahr 2022 ein Bohrprogramm geplant, das auf zwei aussichtsreiche Gebiete abzielt: Equity East und Allin (siehe Abbildung 1). Finlay konzentriert sich auf großflächige Mineralisierungen in geringer Tiefe, mit großen Tonnagen, Tagebaukonfigurationen sowie hochgradigen Mineralisierungen in Oberflächennähe.

Das Bohrprogramm 2021 Silver Hope Main Trend mit 1.973 Metern (m) in 9 Bohrlöchern wurde mit drei hervorragenden Bohrlöchern in der Zone Gaul abgeschlossen. Sie bestätigen eine oberflächennahe Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung mit ausgezeichneten Mächtigkeiten und Gehalten, wie etwa SH21-09 (das südlichste Loch bei Gaul) mit 76,57 Metern mit einem Gehalt von 0,45 % Kupfer, 14,6 g/t Silber und 0,14 g/t Gold (0,69 % CuEq).

Für das Frühjahr 2022 sind bei Gaul Bohrungen geplant, um das Zielgebiet mit großen Tonnagen südlich von SH21-09 zu erweitern und nördlich davon aufzufüllen.



Abbildung 1: Gesamtüberblick über das Projekt Silver Hope mit seinen drei Teilen Main Trend, Equity East und Allin.

Die Karte unten (Abbildung 2) zeigt eine 3D-Ansicht der Mineralisierung Main Trend mit den oberen und unteren mineralisierten Zonen. In der Zone Gaul ist die größere obere Zone 400 m lang (nach Süden hin offen), hat eine Neigungslänge von 400 m und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 100 m. Die Zonen sind ideal für den Abbau im Tagebau mit großen Tonnagen konfiguriert. Die Karte zeigt auch tiefere Mineralisierungen in den Zonen Superstition und Hope sowie die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Zone West Horizon, die an die Grundstücksgrenze zur Newmont Corp. angrenzt.



Abbildung 2: 3D-Ansicht der Mineralisierung Main Trend auf Silver Hope mit den oberen und unteren mineralisierten Zonen.

Die für dieses Jahr geplanten Bohrungen in den Zonen Equity East und Allin tragen zu unserer Begeisterung für die weitere Erschließung der Multi-Element-Zone Gaul bei. Eine Überprüfung der geophysikalischen und geochemischen Studien der letzten Jahre ergab, dass sowohl das Potenzial für eine Verdrängung im Stil der Equity Mine als auch für porphyrische Kupferziele besteht.

Sowohl die Ziele Equity East als auch Allin sind große geochemische und geophysikalische Anomalien, die von der Größe her mit den Lagerstätten der Equity Silver Mine vergleichbar sind. Sowohl Equity East als auch Allin stehen in engem Zusammenhang mit der Intrusion eines mehrphasigen Intrusionskomplexes in vulkanisches Gestein, wobei die Strukturen wie die der ehemaligen Lagerstätten der Silbermine Equity interpretiert werden, die sich entlang des westseitigen Kontakts des Intrusionskomplexes befinden.

Die geologischen, geochemischen und geophysikalischen Daten ergeben ein überzeugendes Szenario potenziell mineralisierter Gebiete, die größtenteils mit Abraum bedeckt sind und noch nicht erprobte Bohrziele darstellen.

PIL-Pläne

Die Projekte PIL und ATTY im nördlichen Bergbaurevier Toodoggone in BC sind beide gut gelegene und äußerst aussichtsreiche Porphyr-Kupfer-Gold- und epithermale Gold-Silber-Explorationsgebiete. Das Projekt ATTY liegt unmittelbar nördlich der Lagerstätten Kemess Underground und Kemess East von Centerra Gold, während das Projekt PIL zwischen dem Projekt Lawyers von Benchmark Metal und dem Jointventure-Projekt Joy-Pine von Amarc Resources und Freeport McMoRan liegt.

Das ATAC-Team hat mit der Planung des diesjährigen Bodenexplorationsprogramms auf dem PIL begonnen. Das Management von Finlay freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen und professionellen Management und Team von ATAC.

Fazit: Finlay kann sich durch den Optionierung des PIL Projekts an ATAC voll und ganz auf die Exploration auf Silver Hope konzentrieren. Dennoch wird der Newsflow sich verdoppeln, weil auch der Partner ATAC – mit seinem Geld – das Projekt PIL vorantreibt. Das laufende Jahr dürfte für Finlay deshalb das geschäftigste Jahr seit langem werden. Explorationserfolge auf Equity East und Allin würden das Silver Hope Projekt in eine neue Größendimension befördern. Die oberflächennahe Mischung aus Kupfer, Silber und Gold ist der perfekte Hedge angesichts von Metallpreisen, die durch die Bank neue Rekorde markieren.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Finlay Minerals halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Finlay Minerals nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.