Tesla, Volkswagen, Porsche-IPO – Krise oder Chance

In diesem Format - hier geht’s zum Video - blickt Daniel mit Andreas Bernstein von L&S auf eine Branche, die als “Schlüsselbranche” in Deutschland gilt. Es geht um den Automobilsektor. Er beschäftigt sehr viele Menschen und ist eines der Kernmarken, wenn international über “Made in Germany” berichtet wird. Doch diese Branche hat teilweise strukturelle Probleme. Mittelfristig wegen dem Wandel hin zur Elektromobilität. Hier sind andere Akteure schneller gestartet und bereits weit vorgelaufen. Denken wir nur an Tesla oder Nio oder auch Lucid Motors. Kurzfristig treten die Lieferketten nun wieder in den Vordergrund, welche die Produktion teilweise komplett zum Erliegen bringen. Und auch die Exporte nach Russland, welche nun wegfallen, sind ein ernstes Thema. Der Trend geht zudem zu Kleinwagen. Hier kann Renault im europäischen Markt stark aufholen und sich Marktanteile sichern. Wir blicken kritisch auf diesen Wandel, die aktuellen Auslieferungs- und Zulassungsdaten und zudem auf die Charts. Sie geben Anlegern Orientierung bei der Bestimmung des Zeitpunktes eines Einstiegs.