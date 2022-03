Mercedes, BASF, VW – Wie aus Nervosität Rendite werden kann

Es bleibt turbulent an den Börsen. Das muss aber nicht unbedingt schlecht sein, denn manche Zertifikate bieten gerade in nervösen Marktphasen bessere Bedingungen als normalerweise. Daniel war zu Gast bei NTV – das Interview finden Sie hier. Wie agieren wir bei Feingold Research? Unser Tradingdepot hat die Turbulenzen bislang gut überstanden.Wir haben gezielt Absicherung eingebaut, die sich nun auszahlt. Wer uns testen möchte: Wir bieten mit dem Code “Start2022” 20 Prozent Rabatt auf alle Abos. Wir versorgen unsere Abonnenten in diesen schwierigen Zeiten quasi rund um die Uhr, wenn es sein muss auch mit 6-7 Updates am Tag.