Von Anfang dabei sein! Labrador Uranium ist eine Ausgründung der Consolidated Uranium und steht am Anfang der Urankarriere mit tollen Projekten in Labrador in Kanda.

Unbedingt die Interview Presentation mit Stephen Keith, CEO von LUR und Commodity-TV anschauen um sich ein Bild zu machen.

Uranpreis ist am Ausbrechen!

Dies ist ein ordentlicher Ausbruch im Uranpreis und das nicht nur wegen den brutalen Verwerfungen durch Russland. Es werden immer mehr Kernkraftwerke gebaut und der Nachschub steht in den Sternen...

Uran wird das nächste heiße Eisen im Rohstoffmarkt. Ich bin bei LUR dabei. Der Uranpreis hat das Zeug, 2007 zu wiederholen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

