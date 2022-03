Quelle: LME

Zink sieht sehr schön aus und steigt immer weiter.

Verantwortlich dafür sind die Turbulenzen im Handel und die steigenden Energiekosten inmitten der zunehmenden wirtschaftlichen Isolation Russlands. Der Transport von Rohstoffen, die in Containern verschifft werden, wird immer schwieriger, da fast die Hälfte der weltweiten Containerschiffe nicht mehr von und nach Russland fahren. Die weltweit steigenden Kraftstoffpreise verstärken den Aufwärtsdruck auf das Metall zusätzlich, indem sie die Produktionskosten in die Höhe treiben und die Hütten unter Druck setzen. Ein weiterer Katalysator ist die Tatsache, dass die Zinkbestände auf den niedrigsten Stand seit Juli 2020 gesunken sind. Dennoch bietet Zink erhebliches Aufholungspotential zu Aluminium und Nickel.

Einer der absoluten Profiteure der derzeitigen Zink-Situation ist Griffin Mining.

Größter Profiteur in China ist der dort angesiedelte Zinkproduzent Griffin Mining, da der hohe Spot-Zinkpreis signifikant positive Auswirkungen auf den Cashflow des Betriebs haben wird. Das Kalenderjahr 2021 brachte bereits ein hervorragendes Betriebsergebnis in Bezug auf das abgebaute Erz, das verarbeitete Erz und vor allem die Zink- und Goldproduktion. Und das, obwohl die Produktion im vierten Quartal durch zunehmende Einschränkungen aufgrund des bevorstehenden chinesischen Neujahrsfestes, der Olympischen Winterspiele und der Paralympischen Spiele beeinträchtigt wurde. So lag die Produktion von Zinkmetall in Konzentraten lag im Jahr 2021 um 28,1 % höher als im Jahr 2020, während die durchschnittlichen Zinkpreise im Jahr 2021 aufgrund höherer Marktpreise und niedrigerer Schmelzlöhne um 40,5 % höher waren als im Jahr zuvor.

Chinas Zink-Champion legt ab März wieder so richtig los

Bedingt durch die Großereignisse Olympischen Winterspiele und Paralympics kam der Bergbaubetrieb seitdem chinesische Neujahrsfest zum Erliegen und soll nun ab Mitte März wieder vollkommen aufgenommen werden. Dazu teilt Griffin Mining mit, dass alle Mitarbeiter und Auftragnehmer planmäßig in die Mine Caijiaying zurückkehren und der Untertageabbaubetrieb am 15. März 2022 wieder aufgenommen werden soll. Die Aufbereitungsanlagen werden kurz darauf in Betrieb genommen. Die Untertagebohrungen in den beiden Zonen II und III werden früher als geplant am 7. März 2022 beginnen.

Damit wird die Produktion zum bestmöglichen Zeitpunkt bei Rekord-Metallpreisen wieder anlaufen können.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

