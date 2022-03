Zunächst schauen wir auf das, was alle als DEN ultimativen Treiber für den Goldpreis halten: die Inflation.

Man muss nicht allzu erfahren sein, um zu sehen, dass hier keine konstante Einflussnahme besteht. Manchmal ist die jährliche Inflationsrate sehr hoch, wie zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts (links im Chart), aber Gold fiel. Dann hatten wr negative Inflation, aber Gold stieg (in den 30er Jahren aufgrund des Weltkriegs). Inflation KANN ein Faktor sein, aber sich allein an ihr zu orientieren ist viel zu oberflächlich und naiv gedacht. Vor allem muss man dabei berücksichtigen, von welchem allgemeinen Preisniveau wir kommen. 2021 verteuerten sich zahlreiche Rohstoffe und Güter, was aber auch keine Kunst ist, wenn man die dramatischen Preiseinbrüche 2020 durch die Pandemie betrachtete.

Wenn man etwas logischer denkt, dann geht es nicht um die Teuerungsrate, sondern darum, ob sich viele Menschen die höheren Preise leisten können (weil sie in Lohn und Brot stehen UND die Löhne auch die Inflation decken können oder nicht). Nun betrachten wir also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA vs. Gold. Und wenn man sich diese Grafiken gegeneinander betrachtet, wird sofort klar, dass dies zwar auch kein perfekter Infikator ist, aber weit aussagekräftiger und stärker korreliert, als die Inflationsrate.

Steigende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe begünstigen ganz eindeutig eher einen steigenden Goldpreis, als es die Inflation tut. Alles andere wäre auch grober Unsinn. Man stelle sich vor, dass die Inflation um 10% steigt, gleichzeitig aber die Beschäftigungsquote steigt (mehr Leute können sich etwas leisten) und die Löhne steigen um 20%. In solch einem Szenario ist die Aussagekraft der Inflationsrate genau nullkommanull.

Wir werden das Thema an dieser Stelle weiter verfolgen.

