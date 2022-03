DAX – Ausverkaufssituation liegt hinter uns

Der steile Aufwärtstrend beim Gold führte zuletzt dazu, dass sich die Tendenz noch einmal nach oben dynamisierte. Das Rekord-Hoch wurde fast erreicht bevor sofort eine Gegenbewegung startete. Dies ist nach solch starken Aufwärtsbewegungen nur natürlich und führte das Gold in den Bereich des alten Widerstands. Hier konnte sich das Edelmetall allerdings sofort wieder halten und eine Intraday-Gegenbewegung starten. Ähnlich wie bei den Indices sind die Indikatoren ebenfalls in einer Extremsituation. Hier handelt es sich um eine Überkauftsituation. Verkaufssignale haben sich ebenfalls bereits eingestellt. Ob diese auch ihre Wirkung entfalten, bleibt beim Gold natürlich ebenfalls offen und von der Situation im Krieg abhängig.

In der vergangenen Woche hat sich beim DAX eine ausgesprochene Ausverkaufssituation ergeben. Ob diese bereits final war, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Trotzdem ist es auffällig, dass die untere Unterstützungszone im Bereich um 12.500 Punkte gehalten wurde. Sehr schnell hat sich der DAX dann wieder nach oben bewegt und ist in die darüber liegende Widerstandszone gestiegen. Das Niveau konnte allerdings zum Wochenschluss nicht nachhaltig gehalten werden. Die Umsätze waren zuletzt recht hoch, was ebenfalls für eine Ausverkaufssituation spricht. Ob die Kaufsignale bei den Indikatoren ausreichen, um nun eine Aufwärtsbewegung zu starten und den Abwärtstrend zu brechen, ist derzeit noch offen. Immerhin hat sich die Situation in der Ukraine bedauerlicherweise nicht verändert, die Marktteilnehmer konnten aber eine kräftige Korrekturbewegung einleiten. Derzeit werden die Märkte natürlich von den Nachrichten aus der Ukraine bestimmt und nicht von den Wirtschaftsnachrichten. Von der technischen Situation her spricht einiges für eine Gegenbewegung, eine weitere Eskalation würde eine solche nicht zulassen.

