Der US-amerikanische Präsident hat rechtzeitig zum Wochenende genauso wie damals Draghi auch ein Whatever in der Raum gestellt, freilich ohne es direkt auszusprechen:

„ I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO. But we will not fight a war against Russia in Ukraine. A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent.“

Wem gegenüber möchte Mr. Biden denn hier bitte Klarheit schaffen mit seinen letzten Sätzen?

Gegenüber seinen Freunden? Aber wir kennen doch alle Bidens Meinung. Gegenüber der NATO? Dito. Wollte er die Ukraine zur Räson bringen? Aber hatte die überhaupt ein Eingreifen der NATO gefordert? Es bleibt eigentlich nur eine Erklärung: Hier ist Russland angesprochen.

Und man muss kein Linguistiker sein, um schnell zu merken, was diese Sätze bedeuten. Es ist fast wie ein mathematischer Dreisatz.

Es ist, als ob ein Kontrolleur in die U-Bahn kommt, darauf hinweist, dass unbedingt ein Fahrschein vonnöten ist, doch es keine Strafe gibt, wenn der Fahrgast keinen hat. Es handelt sich hier also um einen FREIFAHRTSCHEIN.

Bidens Statement lässt keinen anderen Schluss zu als diesen: Solange Russland keinen NATO-Staat angreift, kann es in der Ukraine tun, was immer es will. Das ist Mr. Bidens WHATEVER.

Doch damit nicht genug, der NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg muss auch noch so etwas sagen, in Welt am Sonntag:

Die Menschen in der Ukraine widersetzten sich zwar der Invasion mit Mut und Entschiedenheit, aber die kommenden Tage würden wahrscheinlich noch größere Not bringen. Doch ein Eingreifen des transatlantischen Verteidigungsbündnisses sei ausgeschlossen.

Ausgeschlossen, WHATEVER die Russen in der Ukraine tun.

Unsere westliche Führung scheint darauf zu hoffen, dass Putin sich in der Ukraine verausgabt und wir somit ungeschoren davon kommen. Heiliger Sankt Florian. Und so etwas nennt sich dann westliche Wertegemeinschaft. Wahrscheinlich deswegen, weil wir im Westen heute gemeinsam auf diese Werte scheißen.

Doch was ist eigentlich mit unserer eigenen Bevölkerung? Warum gibt es noch keinen Alarmplan? Ich weiß ja nicht mal, wo ein Bunker hier in der Nähe ist und wie die Sirenen bei Luftalarm sich anhören?

Denn was bitteschön ist, wenn Putin mit Vergeltung droht, wenn wir die Sanktionen nicht zurücknehmen oder deutlich ermäßigen? Wenn er dann droht, einem NATO-Land eine Bombe zu schicken?

Aber nein, so weit wird er nicht gehen. Soso. Aber habe ich diesen Satz nicht schon einmal gehört?

Bernd Niquet