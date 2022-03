Mit einem Kurssprung von 32 Prozent hat der australische Markt die spektakuläre Brownfield-Kupfer-Gold-Entdeckung von Tennant Minerals (WKN A3ET0R / ASX TMS) honoriert. Intraday notierte die Aktie von Tennant sogar noch wesentlich höher und erreichte, ausgehend von einem vorangegangenen Trading Halt bei 0,049 AUD, in der Spitze 0,083 AUD bevor sie bei 0,065 AUD schloss. Dabei wechselten Aktien im Gegenwert ungefähr der Hälfte der Marktkapitalisierung der Gesellschaft den Besitzer!



Die hochgradige Entdeckung im Herzen Australiens nahe der Bergbaugemeinde Tennant Creek am Stuart Highway im australischen Northern Territory hätte schwerlich zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Das Unternehmen meldet von seinen jüngsten Bohrungen auf seinem Bluebird Projekt mächtige, hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte unweit der Oberfläche einschließlich 50 Meter mit 2,70 % Cu und 0,52 g/t Au ab 158 m in Bohrloch BBDD0009. Die nahezu durchgängige Mineralisierung umfasst 24 m mit über 5 % Cu und 1 g/t Au, wobei die Ergebnisse der Bohrungen in der Tiefe mit nativem Kupfer noch ausstehen. Im Einzelnen lieferte die Bohrung einschließlich 24,0m @ 5,01% Cu und 1,01 g/t Au ab 159m, einschließlich 5,0m @ 7,28% Cu und 1,29 g/t Au, 291 g/t Silber (Ag) aus 165m, und 4,3 m @ 14,7 % Cu und 3,10 g/t Au aus 176,6 m.

Omai Gold: Bohrungen auf neuen Goldzielen angelaufen, Ergebnisse noch im März

Erst vor Kurzem hatte Omai Gold Mines (TSXV OMG / WKN A2QJC4) die Ergebnisse von auf der Omai-Liegenschaft in Guyana entnommenen Grabenproben vorgelegt, die mit Gehalten bis zu 21,3 g/t Gold andeutete, dass dort hochgradige Goldvorkommen zu entdecken sein dürften! Jetzt laufen die ersten Bohrungen.

Group Ten: Hochgradige Bohrergebnisse auf 7 Kilometer Länge

Das Stillwater-West-Projekt von Group Ten Metals Inc. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) besticht nicht nur durch die zahlreichen strategischen Metalle, die auf den einzelnen Lagerstätten des Projekts angetroffen werden, sondern insbesondere durch seine Größe. Dieser Aspekt zeigt sich auch jetzt wieder, denn es gelang dem Unternehmen, hochgradige Bohrergebnisse über eine Länge von sieben Kilometer zu vermelden.

Haranga Resources: Bodenproben bestätigen anormale Goldkonzentrationen

Im Rahmen eines Infill-Programms zur Schließung von noch bestehenden Lücken hat Haranga Resources (ASX: HAR, FSE: 65EO) auf dem Issia-Buyo-Goldprojekt in der Elfenbeinküste insgesamt 4.249 neue Bodenproben genommen. Sie bestätigen die weitreichenden anormalen Goldkonzentrationen, die auf dem Projekt bislang entdeckt wurden. Von den Vorbesitzern durchgeführte Erkundungen haben auf dem Issia-Buyo-Projekt einen Bestand von 8.164 historischen Bodenproben entstehen lassen. Ihre Ergebnisse hat Haranga Resources mit den Ergebnissen der neuen 4.249 Bodenproben zusammengeführt, die es selbst auf dem Projekt in den vergangenen Wochen genommen hat.

Evonik und Laxxon Medical sehen Zukunftsmarkt für 3D-Druck von Tabletten

Evonik Industries AG (FRA: EVK), ein weltweit führender Lieferant von Spezialchemie, steigt über seine Venture Capital-Gesellschaft in den 3-D Druck von Tabletten ein. Heute gab das Essener Unternehmen die strategische Beteiligung an Laxxon Medical Corp. bekannt. Laxxon wurde 2017 von Helmut Kerschbaumer, Klaus Kühne und Achim Schneeberger in der Schweiz gegründet. Wegen des geplanten Börsengangs an der NASDAQ hat das Unternehmen 2021 seinen Hauptsitz in die USA verlagert, besitzt jedoch weiter eine deutsche und eine Schweizer Tochtergesellschaft. Zusätzlich zu dem Investment in nicht genannter Höhe haben die beiden Partner eine gemeinsame Produktentwicklungs- und Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Auf Basis dieser Vereinbarung plant Evonik, Tabletten für Laxxon herzustellen. Die Produkte von Evonik kommen künftig in den Druckpasten von Laxxon zum Einsatz.

Finlay Minerals zieht angesichts von Metallrekordpreisen Zwischenbilanz

Mit einem Brief des Vorstands hat sich Robert Brown, CEO von Finlay Minerals (TSXV: FYL; FRA: FIG) an seine Aktionäre und Investoren gewandt. Seine Zwischenbilanz fällt angesichts von Rekordpreisen bei Metallen rundum positiv aus: Das Unternehmen sei mit einem Kassenbestand von 1,7 Mio. CAD vollständig für die in diesem Jahr anstehende Exploration auf den Projekten Silver Hope und PIL finanziert.

Kalamazoo: Exzellente metallurgische Ergebnisse auf Mt Olympus

Erste metallurgische Testarbeiten, die Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) auf der großen Mt.-Olympus-Lagerstätte des Ashburton-Goldprojekts in Western Australia durchgeführt hat, bestechen durch hervorragende Ergebnisse, denn es gelang, ein grobes Konzentrat mit einer Goldgewinnungsrate von bis zu 94 Prozent zu erzeugen. Dabei lag der Goldgehalt des Konzentrats im Durchschnitt bei 31,8 g/t. In der Spitze konnte sogar ein Wert von 39,2 g/t erreicht werden.

Excellon geht hochgradige Goldchancen des Kilgore-Projekts an

Zuletzt standen die Silberprojekte von Excellon Resources (TSX EXN / FRAU E4X2) im Fokus, doch verfügt die Gesellschaft auch über die vielversprechende Goldliegenschaft Kilgore im US-Bundesstaat Idaho. Hier ist man dabei, die teilweise hochgradigen Ergebnisse historischer Explorationsarbeiten zu prüfen und zu bewerten. Es deuten sich aussichtsreiche Möglichkeiten an.

Granite Creek: Neue Bohrungen erweitern Ressource erheblich!

Auf dem Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt hat Granite Creek Copper Limited (TSXV: GCX, FSE: GRK) im vergangenen Jahr 20 Bohrungen niedergebracht. Sie hatten eine Vergrößerung der bekannten Ressource aber auch den erstmaligen Test von neuen möglicherweise vererzten Zonen zum Ziel. Inzwischen hat das Labor die dem Boden entnommenen Proben ausgewertet und Granite Creek Copper schaut auf ein erfolgreiches Bohrprogramm zurück, denn 13 von 20 Bohrungen durchschnitten signifikante Mineralisierungen.

