2022 wird das Jahr der geldpolitischen Wende, verbunden mit steigenden Zinsen. Dazu kommt die Hoffnung, dass sich die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine dem Ende zuneigen. Die Aktie von Varta nahm Anfang 2021 mit 9,8 Prozent der handelbaren Aktien den 3. Platz beim Shortvolumen ein. Nach einem heftigen Short Squeeze Ende Januar 2021 verschwand das Papier aus den Top Ten der Titel mit der höchsten Leerverkaufsquote. Die Möglichkeit, über Autobatterien vom Trend zur Elektromobilität zu profitieren, hatte zunächst für Kursfantasien gesorgt. Die Absatzzahlen der E-Autos sind aber nicht so stark gestiegen wie von einigen erhofft. Zudem kündigten einige Hersteller wie Daimler an, selbst in die Batterieproduktion einzusteigen.

Ob die Marktteilnehmer die letzten Entwicklungen akkurat eingeschätzt haben, wird sich spätestens am 31. März 2022 zeigen, wo das Management von Varta die Zahlen für das Jahr 2021 präsentieren und einen Ausblick für das aktuelle Quartal geben wird. Hier gilt es zu beachten, dass sich das Papier - trotz der Ausweitung der Produktionskapazitäten und dem dadurch zu erwarteten Umsatz- und Gewinnplus in den Jahren 2022 und 2023 – mehr als halbiert hat. Es sank der Kurs vom partiellen Hoch am 10. August 2021 bei 165,90 Euro in der Spitze auf das Niveau von 78,50 Euro am 7. März 2022. Bei einer erfolgreichen Platzierung der Batterien am e-Mobilitäts-Markt könnte das erwartete KGV 2024 aktuell auf 14,73 sinken. So oder so wird der Batteriespezialist eine Rolle im Wachstumsmarkt Elektromobilität spielen. Die Frage stellt sich, ob der seit August 2021 gebildete Abwärtstrend in dieser Intensität fortsetzen wird. Der aktuelle Kurs befindet sich in der unteren Hälfte des intakten Trendkanals und hat das Potenzial für eine Bodenbildung oder eine Bear-Market-Rally innerhalb des Trends.