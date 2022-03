Marktkompass 13.850 DAX fest | Hoffnung auf Treffen | Käufe | Volkswagen | Porsche | Hensoldt

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir zunächst auf den starken Start des DAX in die neue Börsenwoche. Wir vergleichen den Auftakt hierzulande mit dem schwachen Handel in Asien in der vergangenen Nacht und an der Wall Street am späten Freitagabend. Wir beleuchten die Hintergründe des starken Handelsauftaktes hierzulande und wir blicken noch einmal zurück auf die Käufe, die wir letzte Woche empfohlen haben. Dabei auch im Fokus: VW und Porsche.