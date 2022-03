Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) konnte sich die Aktie wieder deutlich von den Tiefstständen vom 7.3.22 bei 14,47 Euro nach oben hin absetzen und erholte sich im frühen Handel des 14.3.22 auf ihr aktuelles Niveau bei 16,25 Euro.

Erfüllen sich die Erwartungen jener Experten, die die Deutsche Telekom-Aktie wegen des begonnenen Verkauf des Funkturmgeschäftes in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 25,20 Euro (UBS) zum Kauf empfehlen, dann sollte der Aktienkurs über weiteres Steigerungspotenzial verfügen. Kann sich die T-Aktie in den nächsten Wochen wieder dem Niveau von Ende Februar im Bereich von 17,50 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.