VW mit guten Zahlen und vor großen Herausforderungen

Die diplomatischen Annäherungen zwischen Russland und der Ukraine sorgen für einen positiven Handelsstart in die neue Woche. Ob sich das Kursgeschehen im Deutschen Aktienindex allerdings auch nachhaltig beruhigt, hängt davon ab, ob dem zumindest geäußerten Willen beider Seiten zu einer diplomatischen Lösung auch zeitnah ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine folgt. Nach oben bleibt das Aufwärtspotenzial im DAX zunächst bei 14.100 Punkten begrenzt, während die Unterstützung bei 13.500 Zählern halten sollte. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Welche starken Auswirkungen der Konflikt auf die Finanzwelt hat, lässt sich auch am größten Vermögensverwalter der Welt ablesen. BlackRock muss die russischen Bestände abwerten. Der Konzern hat ein Engagement von 18,2 Milliarden Dollar in Russland, das nun als Totalverlust abgeschrieben wird. Da die russische Börse diese Woche erneut nicht öffnen wird, sind die Bestände des Unternehmens quasi unverkäuflich. Zwar sieht ein Verlust von knapp 18 Milliarden Dollar nach einem enormen Schlag für das Unternehmen aus, mit Blick auf das Gesamtportfolio von über 10 Billionen US-Dollar relativiert sich das Risiko allerdings etwas.

Positive Nachrichten gibt es von Volkswagen. Der Automobilkonzern konnte trotz widriger Umstände gute Zahlen für das vergangene Jahr vorlegen und seinen Nettogewinn um fast 75 Prozent steigern. Auch die Dividende dürfte höher ausfallen. Klingt auf den ersten Blick alles positiv, allerdings sind gerade im Automobilsektor die Zahlen des vergangenen Jahres in der Tat Vergangenheit und die wirklichen Herausforderungen kommen jetzt auf die Konzerne zu. Zusätzlich zum Lieferkettenproblem bei Halbleitern ist nun mit weiteren Engpässen bei Produkten aus der Ukraine und Russland zu rechnen. Viel Elektronik wie Kabelbäume werden aus diesen Ländern geliefert. Der Verlauf der Aktienkurse der Autobauer dürfte in den kommenden Monaten also mehr von der Fähigkeit, diese Probleme in den Griff zu bekommen, anstatt von den letzten Geschäftsberichten abhängen.