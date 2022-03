Top-Mythen über Frauen und Investitionen

Mythos Nr. 1: Frauen handeln seltener als Männer.

Das zeigen die Daten: Frauen und Männer halten ihre Positionen auf eToro einen ähnlichen Zeitraum lang.

Wir alle haben diesen Mythos gehört, und zahlreiche Artikel (einschließlich diesem) proklamieren dessen Gültigkeit in ihren Überschriften. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass die durchschnittliche Haltedauer von Frauen, die auf eToro handeln, nur geringfügig länger war (neun Tage, um genau zu sein) als die von Männern – und das ist nicht ausreichend, um statistisch signifikant zu sein.

Mythos Nr. 2: Frauen sind Finanzentscheidungen eher abgeneigt als Männer.

Das zeigen die Daten: Die Conversion-Rate bei eToro ist für Frauen und Männer gleich.

Auch wenn es vielleicht wahr ist, dass sich Männer eher für eine Investition entscheiden, so gilt das Klischee, dass Frauen eher ungern Investment-Entscheidungen treffen einfach nicht für unsere Nutzer. Der Prozentsatz der Nutzer, die sich bei eToro registriert und dann auf ihre Konten eingezahlt haben (ein klares Signal der Investment-Absicht), war für Männer und Frauen gleich.

Mythos Nr. 3: Frauen investieren nicht in Kryptowährung

Das zeigen die Daten: Die Investition in Kryptowährung bei eToro ist für Frauen und Männer gleich.

Viele Studien legen nahe, dass es eine große Lücke zwischen Männern und Frauen gibt, wenn es um Krypto geht, und dass Männer doppelt so viel in digitale Währungen investieren. Nicht so bei eToro! Im Jahr 2021 hat mehr als die Hälfte unserer Nutzer, sowohl männlich als auch weiblich, neue Krypto-Positionen eröffnet. 56 % der Männer haben Kryptopositionen eröffnet, 52 % der Frauen ebenfalls.

Was ist der Unterschied bei eToro?

Die Daten erzählen uns nur die Geschichte in Zahlen und nicht unbedingt, wie wir dorthin gekommen sind. Allerdings war unsere Vision schon immer „die Öffnung der globalen Märkte, so dass jeder auf einfache und transparente Weise handeln und investieren kann“. Jeder – unabhängig vom derzeitigen Erfahrungsstand, der finanziellen Bildung oder dem Vermögen.

Der soziale Aspekt unserer Handelsplattform ist einzigartig und integraler Bestandteil des eToro-Erlebnisses. Etwas als Teil einer Gemeinschaft zu tun, kann dazu beitragen, das Vertrauen zu stärken, die Zusammenarbeit zu fördern und das gemeinsame Wissen zu nutzen – und dies gilt auch für das Investieren. Unsere breitere Community für soziales Investieren ist schon lange das, was die Menschen zu eToro zieht, und kürzlich haben wir „Invest With Her“ gegründet, einen Ort, an dem sich unsere weiblichen Investoren zu Hause fühlen können.

Schließen Sie sich der Bewegung an! #InvestWithHer

Diese neue Gemeinschaft innerhalb einer Gemeinschaft zielt darauf ab, sicherzustellen, dass das Geschlecht kein Hindernis für den Eintritt in die Welt des Finanzwesens und des Anlegens wird. „Invest With Her“ ist ein Bereich, in dem sich Frauen weltweit in einer sicheren, unterstützenden virtuellen Umgebung vernetzen, dort Erfahrungen austauschen und Fragen stellen können. Sie werden durch die Erfolgsgeschichten anderer Frauen ermutigt und stärken ihr Finanzwissen durch interaktive Workshops, virtuelle Live-Events und viele andere kostenlose Ressourcen.

Ein wesentlicher Katalysator für den Start dieses Projekts war die niedrige Quote an weiblichen Investoren weltweit und unser Wunsch, den Einfluss von eToro als die weltweit größte Plattform für soziales Investieren zu nutzen, um Veränderungen zu herbeizuführen. Wir freuen uns, dass es funktioniert: Seit „Invest With Her“ Anfang November gegründet wurde, ist die Anzahl der weiblichen Popular Investors, der führenden Anleger auf unserer Plattform, um 50 % gestiegen – und wir fangen gerade erst an! Unser Ziel ist es, die Gesamtzahl der weiblichen Anleger bei eToro weiter zu erhöhen und diese zu unterstützen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu stärken, ihre Investitionsfähigkeiten zu verbessern sowie Inklusion und Vielfalt zu fördern.

Sagen Sie’s weiter

Also, seien Sie keine Statistik! Treten Sie der „Invest With Her“-Community von eToro bei und werden Sie ermächtigt, Ihre Zukunft auf einer Anlageplattform selbst in die Hand zu nehmen, auf der Sie wirklich ebenbürtig sind. Bleiben Sie hier mit der „Invest With Her“-Community in Verbindung, und nehmen Sie hier an unseren Webinaren teil. Und sagen Sie es anderen Frauen, die Ihnen wichtig sind, weiter – weil Freunde nicht zulassen, dass Freunde veralteten Geschlechtsmythen zum Opfer fallen.

Quelle: eToro