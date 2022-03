Es deutet sich aber an, dass nicht nur die Zahl der durch den Abbau zu gewinnenden Unzen erhöhen wird. Dieses Gold würde somit nicht nur die aktuellen Arbeiten ertragreicher machen, sondern es könnte auch für den geplanten Tagebau zusätzliche wertvolle Unzen liefern. All diesen Fragen kann nachgegangen werden, sobald die ersten Laborergebnisse vorliegen und der Goldfund in seiner Größe und Bedeutung deutlich greifbarer wird.

Dass dieser Fund alle elektrisiert hat, liegt auf der Hand, denn die Entdeckung wurde in einem Bereich gemacht, der noch deutlich oberhalb des eigentlichen Erzkörpers liegt und in dem man vor dem Beginn der Arbeiten noch erwartet hatte, nur taubes Gestein anzutreffen. Und nun trifft man unverhofft auf sichtbares Gold.

Natürlich wurde das Material vor Ort unverzüglich einer ersten Untersuchung unterzogen und diese ließ die Herzen sogleich schneller schlagen, denn es konnten geringe Mengen an sichtbarem Gold festgestellt werden, als Teile des Flusskieses zerkleinert und in einer Schwemmschale analysiert wurden.

