Die erfolgreiche Beendigung der Seitwärtsphase zwischen 167,50 und 179,62 Euro der letzten Jahre durch den Rückfall unter die untere Begrenzung hat beim Bund Future ein Verkaufssignal ausgelöst, Ziele wurden in den letzten Besprechungen um 160,00 Euro für den Future genannt. Genau dieser Unterstützungszone nähert sich das Barometer mit großen Schritten an, short investierte Anleger sollten definitiv ihre Verlustbegrenzung ein gutes Stück weit nachziehen. An den Support aus 2018 könnte sich nämlich schon sehr bald eine Gegenbewegung zur Oberseite im Rahmen eines Pulbecks einstellen, denkbar wäre sogar ein kurzfristiges Long-Investment hierbei.

Langfristtrend im Blick

Aktuell befindet sich der Euro-Bund Future noch gen Süden, greifbare Long-Signale können aber erst nach einem nachhaltigen Boden für das Barometer abgeleitet werden. Ein solcher könnte in der Unterstützungszone zwischen 160,00 und 161,00 Euro ausgebildet werden und im Rahmen einer Zwischenerholung zu Gewinnen an die jüngsten Verlaufstiefs um 164,37 Euro führen. Vielleicht wird sogar noch einmal in die untere Kante der vorausgegangenen Seitwärtsbewegung um 167,50 Euro angesteuert, ehe sich der mittelfristige Werdegang des Futures herauskristallisiert. Am übergeordneten Aufwärtstrend ändert dies allerdings nichts, auf der Short-Seite positionierte Anleger sollten ihre Stopps mindestens auf 164,00 Euro nachziehen.