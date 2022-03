Die gute, alte Schneckenpost ist flott unterwegs. Am Mittwoch sprang die Aktie in einem extrem festen Gesamtmarkt um 12,5% nach oben. Rekordzahlen bei Umsatz und Gewinn sorgten bei Anlegern für gute Laune. Die Bonner hatten im vergangenen Geschäftsjahr bereits fünfmal die Prognosen erhöht. Die Verunsicherung durch Putins Krieg sorgt dennoch für einen Discount des Kurses von ungefähr 30%. Aktuell 42 Euro. Das Allzeithoch wurde im letzten Jahr mit 61 Euro markiert. Der in der Corona-Krise boomende Internethandel und die rasanten Zuwächse im Welthandel sorgten bei den Bonnern für eine Bonanza. „Wir haben in herausfordernden Zeiten unsere volle Stärke bewiesen und eine neue Bestmarke bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Nie zuvor hat die Deutsche Post DHL Group weltweit so viele Frachtgüter, Expressendungen und Pakete transportiert“, sagt Vorstandschef Frank Appel. Der weltweit führende Logistikkonzern ist im abgelaufenen Geschäftsjahr profitabel gewachsen. Der operative Gewinn sprang um 65% auf 8 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz legte um 22,5% auf 81,7 Milliarden zu. Der freie cash flow stieg von 2,5 auf 4,1 Milliarden. Die Rheinländer legten bereits das dritte Geschäftsjahr in Folge ein Rekordergebnis vor. Der Logistiker stellt für den laufenden Turnus ein Ergebnis in Höhe des Vorjahres in Aussicht. Allerdings dürfte auch diese Planung sehr konservativ sein, zumal der Welthandel weiter wächst und das Internetgeschäft immer mehr an Bedeutung gewinnt. In dieser Situation plant das Unternehmen eine kräftige Dividendenerhöhung. Die Ausschüttung soll um 43% steigen von

1,35 Euro auf 1,80 Euro. Rendite 4,3%. Besonders in einem Bärenmarkt sind hohe Ausschüttungen vorteilhaft, weil sie mögliche Kursverluste (zumindest teilweise) ausgleichen. Ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro soll das Depot der Anleger boostern. Auch Aktienrückkäufe sorgen tendenziell für steigende Aktienkurse. Bereits im letzten Jahr hatten die Bonner ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1 Milliarde angekündigt. Im Rahmen einer neuen Mittelfristprognose plant der Vorstand für 2024 einen operativen Gewinn von 8,5 Milliarden. Auch dieser geringe Zuwachs gegenüber 2011 (8 Milliarden) dürfte schon bald wieder Makulatur sein. Interessant ist auch ein Vergleich mit dem Vor-Coronajahr 2019. Seither ist der Umsatz um 29% gestiegen und der operative Gewinn hat sich fast verdoppelt. Der freie cash flow sogar mehr als vervierfacht. Von solchen Zuwächsen können andere „DAX-Tanker“ nur träumen. Damit die Geschäfte auch in Zukunft rund laufen, sind für die nächsten drei Jahre Investitionen in Höhe von 12 Milliarden geplant. Aktueller Börsenwert 55 Milliarden. Das KGV (2022) liegt bei ca. 9. Vor dem Hintergrund der rasanten Geschäftsentwicklung ist das sehr attraktiv. Fazit: Die Post in Topform.

Der Kurs bedeutet eine günstige Einstiegsgelegenheit!