Die Bitcoin-Anleihe wird nach Angaben von Investoren und Bankern von dem staatlichen Wärmeenergieunternehmen La Geo ausgegeben. Amerikaner können die Anleihen nicht kaufen, da ihnen die Nutzung der Handelsplattform Bitfinex untersagt ist. In der ursprünglichen Präsentation El Salvadors hieß es, dass Investitionen in Dollar , Bitcoin und Tether erlaubt sein würden.

El Salvadors Finanzminister Alejandro Zelaya bestätigte zunächst in der salvadorianischen Fernsehsendung "Frente a Frente" den für Mitte März angedachten Start für die Bitcoin-Anleihen: "Wir glauben, dass zwischen dem 15. und 20. März der richtige Zeitpunkt ist, wir haben die Instrumente fast fertig. Aber der internationale Kontext wird es uns zeigen... Ich habe den Krieg in der Ukraine nicht erwartet."

Mit der zehnjährigen "Vulkananleihe" plant El Salvador eine "Bitcoin City" nahe der honduranischen Grenze zu finanzieren, die durch Vulkanenergie betrieben wird. Ein Großteil soll in den Bau von energiesparenden Mining-Anlagen fließen. Einwohner der Bitcoin City zahlen keinerlei Steuern – lediglich die Mehrwertsteuer fällt an.

Am 7. September führte El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Nun soll bereits in dieser Woche eine Bitcoin-Anleihe auf den Markt gebracht werden.

El Salvador will wohl noch in dieser Woche die geplante Bitcoin-Anleihe launchen, um die sogenannte Bitcoin-City zu finanzieren. Der Ukraine-Krieg stellt allerdings einen Unsicherheitsfaktor für das kühne Projekt dar.

"Volcano Bond" Bitcoin-Bond in El Salvador: Scheitert die Einführung am Ukraine-Krieg?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer