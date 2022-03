Russen-Öl-Boykott crasht Uniper, pusht Deutsche Rohstoff...

Zwar war der Auslöser die weltweite Pandemie mit hohen Todesfallzahlen, aber der von der Politik verhängte Lockdown war eine bewusste Entscheidung.

Der Absturz der Wirtschaft und der Börsen war „nur“ ein Kollateral-Schaden, der billigend in Kauf genommen wurde.

Mit der Rücknahme der Maßnahmen und nachdem sich die Unternehmen an die neue Situation angepasst hatten, erholte sich die Wirtschaft wieder und erreichte innerhalb weniger Monate wieder das Vor-Pandemie-Niveau. Natürlich nicht in allen Bereichen, manche Branchen boomten, andere liegen nach wie vor am Boden.