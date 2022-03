Drahtseilakt – der Krieg beherrscht die Stimmung

Die kräftigen Schwankungen an den deutschen Aktienbörsen könnten auch in der aktuellen Woche anhalten. In der dritten Woche des Kriegs Russlands gegen die Ukraine dürfte dieser erneut die Stimmung an den Märkten beherrschen, was wie schon in der Vorwoche bedeutet, dass es je nach Nachrichtenlage spürbar nach oben oder unten gehen kann. Dabei dürfte es stark darauf ankommen, ob weitere Sanktionen ins Auge gefasst werden, die dann wiederum Auswirkungen auf die westliche Wirtschaft oder die Energiepreise haben könnten.

Daneben bleibt die Geldpolitik ein Thema, nachdem auch aufgrund der heftig angezogenen Preise für Öl und Gas die Inflationsraten nach oben gehen dürften. Hier steht in der aktuellen Woche das Ergebnis der Ratssitzung der US-Notenbank Fed im Fokus. Eine geldpolitische Straffung gilt dabei als sicher, die Frage ist aktuell der Umfang. Auch hier könnte der Krieg in Osteuropa eine Rolle spielen. Daneben entscheiden die Bank of England und die Bank of Japan in der aktuellen Woche über ihr weiteres Vorgehen.