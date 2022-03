Gute Nachrichten für den Branchenriesen Deutsche Bank. Die Privatbank Berenberg stuft das Wertpapier auf “Halten“ hoch. Zuvor wurde zum Verkauf geraten, Die Aktie habe sogar noch Wachstumspotential. Das Kursziel wurde von 10,50 Euro auf 11 Euro angehoben. Dabei seien etwaige Risiken bereits bedacht. Die Bedenken hinsichtlich des aktuellen Geschäftsumfeldes seien ausreichend in den Aktienkurs eingepreist, so der Analyst Eoin Mullany in einer neuen Studie. Der Experte glaube zwar weiterhin nicht daran, dass die Bank die Mitte 2019 vorgestellten Ziele erreichen werde, die Erträge zeigten sich aber robuster, als er geglaubt habe.

Der Krieg in der Ukraine und das Engagement in Russland machten dem Konzern schwer zu schaffen. In den letzten Wochen musste die Deutsche Bank-Aktie herbe Verluste von bis zu 22 Prozent verkraften. Nun will der Konzern die Aktivitäten in Russland reduzieren und keine Neugeschäfte mehr abwickeln. "Gleichzeitig helfen wir unseren bestehenden, nicht russischen, internationalen Kunden dabei, ihren Geschäftsbetrieb im Land zu verringern", sagte der Finanzchef der Deutschen Bank, James von Moltke.

Diese Neuigkeiten wirken sich insgesamt positiv auf den Kurs der Aktie aus. Die wichtige zehn- Euro-Marke ist bereits überschritten. Dennoch können die Risiken, die durch den Ukraine-Krieg entstehen, derzeit nicht abgeschätzt werden. Ob weitere Kursrückschläge erfolgen, bleibt abzuwarten.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion