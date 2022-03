Fazit:

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs an rund 200,00 US-Dollar in der Moderna-Aktie zu profitieren, sollte erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 160,00 US-Dollar abgewartet werden. Für dieses Szenario könnten sich Investoren dann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA5Z9Y näher anschauen und bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee am Ende eine Rendite von 80 Prozent erreichen. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall das Niveau von rund 140,00 US-Dollar gemessen am Basiswert allerdings nicht überschreiten, woraus sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Zertifikat von 7,82 Euro ergeben würde. Aufgrund der übergeordneten Schwäche sollten Investoren allerdings unbedingt die Einstiegsvoraussetzung beachten.