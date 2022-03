In der zweiten Jahreshälfte 2021 hat der Platin-Future im Bereich von 900 US-Dollar einen Doppelboden ausbilden können, Mitte Februar gelang es schließlich einen mittelfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen und an die Widerstandsmarke von 1.146 US-Dollar pro Feinunze zuzulegen. Das wichtige Schaltniveau um 1.104 US-Dollar konnte dabei leider nur kurzzeitig überwunden werden, seit einigen Tagen tendiert der Preis wieder abwärts. Gelingt es allerdings jetzt im Bereich des EMA 200 keine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen, dürfte sicherlich ein Test des einstigen Abwärtstrends um 1.000 US-Dollar bevorstehen. Spätestens von dieser Stelle aus sollte eine Trendwende ausgehen, anderenfalls droht ein ausgemachtes Fehlsignal.

Doppelboden wackelt

Noch sollte man sich keine übermäßigen Sorgen wegen einem gescheiterten Kaufsignal machen, ein Retest des Ausbruchsniveaus kommt sehr häufig in derartigen Situationen vor. Spätestens ab 1.000 US-Dollar sollte aber wieder eine Trendwende gelingen, anderenfalls würde der Platin-Future tatsächlich Gefahr laufen weiter in den Bereich von 981 und darunter 940 US-Dollar durchgereicht zu werden. Infolgedessen könnte sogar ein Test der Jahrestiefs auf 2021 bevorstehen. Dennoch wird bislang an einer Long-Strategie festgehalten.