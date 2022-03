Die Ergebnisse der beiden soeben veröffentlichten Step-Out-Bohrungen untermauern das Potenzial der neuen Entdeckung auf Bluebird eindrücklich. Bohrloch BBDD0010 lieferte 35,5 m mit 2,58 % Kupfer (Cu) und 0,27 g/t Gold (Au) ab 194 m, einschließlich 18,0m mit 4,74% Cu und 0,50 g/t Au ab 197m, einschließlich 5,0m mit 6,53% Cu und 0,67 g/t Au ab 197m, und einschließlich 5,6 m mit 8,06 % Cu und 0,84 g/t Au aus 205 m! Die zweite Bohrung BBDD0011 wies 29,3m mit 1,76% Cu und 0,21 g/t Au ab 195,7m (bohrlochabwärts) einschließlich 17,2m mit 2,67% Cu und 0,22 g/t Au ab 195,7m einschließlich 7,3m mit 5,59% Cu und 0,36 g/t Au, 0,37% Bi ab 195,7m auf.

Diese beiden jüngsten Kupfer-Gold-Abschnitte ähneln den bereits zuvor gemeldeten BBDD009 (50,0 m @ 2,70 % Cu und 0,52 g/t Au aus 158 m, einschließlich 24,0 m @ 5,01 % Cu, 1,01 g/t Au0), werden jedoch unterhalb des mächtigsten Teils der abfallenden Kupfer-Gold-Lagerstätte vermutet.

Tennant Minerals Chairman Matthew Driscoll kommentierte: “Diese außergewöhnlichen Ergebnisse der beiden Step-Out-Bohrungen bei Bluebird bestärken uns in unserer Ansicht, dass wir gerade erst die Spitze dieser hochgradigen Kupfer-Gold-Lagerstätte sehen. Die neuen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die mächtige und hochgradige Kupfermineralisierung in Richtung Westen fortsetzt und mit einem ähnlichen Gehalt wie der zuvor gemeldete 50-Meter-Abschnitt mit hochgradigem Kupfer in BBDD0009 vollständig offen ist.“

Mineralisierung auf Bluebird erinnert an die nahe gelegene hochgradige Mine Peko

Die bei Bluebird durchteufte Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im Mineralfeld Tennant Creek vom Typ Eisen-Oxid-Kupfer-Gold (IOCG). Die historische Lagerstätte Peko liegt nur 20 km westlich von Bluebird - und dort wurden in der Vergangenheit 147.000 Tonnen Kupfer mit einem Gehalt von 4 % und 414.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 10 g/t produziert.

Die beiden Step-Out-Bohrlöcher sind die letzten von fünf Diamantbohrlöchern des jüngsten 1.048 m langen Bohrprogramms auf dem Projekt Barkly, das darauf abzielte, die Erweiterungen der Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird zu erproben - auch unterhalb früherer Bohrlöcher, die in einer hochgradigen Kupfer- und Goldmineralisierung endeten. Alle fünf Bohrlöcher durchschnitten eine intensive Hämatit-Alteration mit sichtbarer Kupfermineralisierung.



Abbildung 1: Bluebird Querschnitt 448,360mE mit dem 35,5 m langen Abschnitt mit hochgradigem Kupfer in BBDD0010

Die bisherigen Bohrungen haben den Übergang zur primären Sulfidzone bei Bluebird gerade erst durchdrungen. Diese nächste Bohrphase wird die Erweiterungen der hochgradigen Kupfer- und Goldmineralisierung in Richtung Westen und in der Tiefe erproben.

Das geplante Nachfolge-Diamantbohrprogramm soll in den nächsten Wochen die Erweiterungen der Kupfer-Gold-Mineralisierung auf Bluebird neigungsaufwärts und neigungsabwärts testen und darüber hinaus mit Step-out Bohrungen 40 m westlich die abwärts gerichteten Erweiterungen von Bluebird (siehe Abbildung 2) anvisieren, um den unmittelbaren Umfang der Kupfer-Gold-Entdeckung zu bestimmen.



Abbildung 2: Längsschnitt der Lagerstätte Bluebird mit den Ergebnissen von BBDD0010 und BBDD0011.

Mit etwas Fantasie kann man erkennen, dass die Lagerstätte in Richtung Westen weiterwächst, was mit den neuen Bohrungen getestet werden soll. Hat Tennant Minerals den Jackpot geknackt?



Abbildung 3: Bluebird-Querschnitt 448,340mE mit den Abschnitten BBDD0011 und den geplanten Bohrungen mit Ziel

Aussichtsreiche Ziele entlang des 5 Kilometer langen Bluebird-Korridorrs

Die Geologen von Tennant vermuten ausgezeichnetes Potenzial für die Entdeckung mehrerer hochgradiger Kupfer-Gold-Ausläufer auf dem Projekt Barkly innerhalb des 5 km langen Schwerkraft-Korridors mit übereinstimmenden magnetischen Hochpunkten. Frühere Interpretationen von magnetischen Bildern identifizierten über 13 vorrangige Ziele, einschließlich der Kupfer-Gold-Lagerstätte Bluebird und der historischen Goldmine Perseverance (Abbildung 4).



Abbildung 4: Schwerkraftkamm auf der Barkly E28620 mit dem Bluebird-Prospekt und magnetischen Zielen im Bluebird-Korridor

Die Gravitationshöchstwerte innerhalb des Mineralfeldes Tennant Creek werden mit einer Eisenanreicherung in Verbindung gebracht; die magnetischen Höchstwerte stehen möglicherweise mit primärem oder sekundärem Magnetit in Verbindung. Die Eisenanreicherung steht im Allgemeinen im Zusammenhang mit der IOCG-Mineralisierung bei Tennant Creek und mehr als 20 % Eisen stehen in Zusammenhang mit der Kupfer-Gold-Mineralisierung Bluebird.

Die Lagerstätte Bluebird ist im Wesentlichen „blind“ und weist an der Oberfläche nur schwache geochemische Anzeichen auf. Frühere Bohrungen entlang des Streichens von Bluebird konnten nicht in die oberflächennahe ausgelaugte Zone eindringen; hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte wurden nun unterhalb dieser Ebene gefunden (z.B. BBDD0011 - siehe Abbildung 3).

Die weitere Modellierung der magnetischen und Gravitationsdaten ist im Gange. Es ist jedoch bereits ersichtlich, dass entlang des 5 km langen Bluebird-Korridors (siehe Abbildung 4 oben) noch mehrere übereinstimmende Schwerkraft- und Magnetziele erprobt werden müssen.

Fazit: Die jetzt durch Bohrungen bestätigte hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung auf dem Bluebird-Prospekt setzt ein großes Ausrufezeichen hinter die neue Entdeckung. Das Beispiel der benachbarten Peko-Mine zeigt vergleichbare Gehalte, die auch bei mäßiger Größe der Lagerstätte höchst profitabel abgebaut werden. Die Entdeckung auf Bluebird enthält jedoch ein zusätzliches Element, das sie von den bisher bekannten Lagerstätten nahe Tennant Creek unterscheidet: Geophysikalische Daten weisen auf einen 5 Kilometer langen Korridor mit hoher Schwerkraft und Magnetismus hin. Mit diesem Korridor steht den Geologen nun ein erstklassiges Explorationsziel zur Verfügung, das bisher kaum getestet wurde. Denn im besten Fall ist Bluebird nicht nur eine hochgradige Lagerstätte, sondern könnte sich auch als ein umfangreicher Kupfer-Gold-Erzkörper mit mehreren Wiederholungen erweisen. Vielleicht hat Tennant Minerals bei Bluebird wirklich den Jackpot geknackt!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tennant Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tennant Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.