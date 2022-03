Die europäische Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern ist Mitte Dezember vorigen Jahres in Kraft getreten. Doch Deutschland und 23 andere EU-Mitgliedsstaaten haben die Vorgaben zum Hinweisgeberschutz noch immer nicht umgesetzt. Die EU-Kommission hat deshalb am 27. Januar an Deutschland und die anderen säumigen Mitgliedsstaaten „blaue Briefe“ verschickt und ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.

In Deutschland konnte sich die frühere schwarz-rote Regierungskoalition nicht auf eine gemeinsame Linie beim Hinweisgeberschutz einigen. Daher ist die zweijährige Frist zur Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie ohne einen Gesetzesbeschluss ausgelaufen. Jetzt fordert die EU-Kommission ultimativ dazu auf, die Vorgaben zum Schutz von Hinweisgebern in nationales Recht umzusetzen – sonst drohen Sanktionen.

Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie noch immer nicht erfolgt

Die betroffenen Länder haben nur noch einige Monate Zeit, um die Rechtsverstöße zu beenden. Die Mahnbriefe der EU-Kommission sind die erste Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens. Setzen die Mitgliedsstaaten die EU-Whistleblower-Richtlinie nicht zügig um, wird die Kommission den Fall wohl an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) übertragen, der dann Sanktionen verhängen kann.

Unternehmen, Behörden und Organisationen mit mehr als 50 Mitarbeitern und sämtliche Unternehmen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen müssen mit Inkrafttreten der EU-Whistleblower-Richtlinie ein internes Hinweisgebersystem bereitstellen und Ansprechpartner für Hinweisgeber benennen. Nur für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern werden Ausnahmen gemacht. In der deutschen Rechtsprechung müssen Hinweisgeber Missstände bislang zunächst intern in der eigenen Firma oder Behörde melden, was sich mit der EU-Whistleblower-Richtlinie ändert.

Das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz

Die Große Koalition war an einem Umsetzungsgesetz der Whistleblower-Richtlinie gescheitert. Die SPD hatte für einen Schutz bei Verstößen gegen deutsches Recht plädiert, der nicht nur für Bereiche wie Finanzdienstleistungen und Ausschreibungen, Produkt- und Lebensmittelsicherheit, Datenschutz, Umwelt und Gesundheit gilt, die schon EU-weit geregelt sind. Doch CDU und CSU sperrten sich gegen ein weitergehendes Gesetz.

Dass der deutsche Gesetzgeber die Umsetzungsfrist nicht eingehalten hat, spricht laut Whistleblower-Netzwerk (WBN) dafür, dass Whistleblower in Wirtschaft, Politik und Verwaltung nicht gern gesehen sind. Vorstände von Unternehmen und Staaten reagierten allergisch, „wenn man ihnen auf die Finger schauen darf und sie leichter zur Verantwortung gezogen werden können“. Der Anwendungsbereich des Umsetzungsgesetzes müsse breit sein und deutsches Recht einbeziehen. Zudem sollte öffentliches Whistleblowing erleichtert werden, zum Beispiel gegenüber den Medien.

Bundesjustizminister Marco Buschmann will so schnell wie möglich einen Gesetzentwurf vorlegen. Es gebe bereits Vorarbeiten, die nur noch angepasst werden müssten. Die deutsche Lösung werde über die EU-Vorgaben hinausgehen, sagt der FDP-Politiker. Hinweisgeber dürften nicht im Regen stehen bleiben, wenn es etwa um Arbeitsschutzregeln oder den Pflegebereich gehe. Das Bundesjustizministerium (BMJ) plane, die überfällige Regelung möglichst bald vorzustellen, einen Referentenentwurf gebe es bislang aber noch nicht, so eine BMJ-Sprecherin gegenüber netzpolitik.org. Er soll laut der Sprecherin aber wahrscheinlich demnächst erarbeitet werden.

EU-Whistleblower-Richtlinie: Besserer Schutz für Whistleblower

Die 2019 beschlossene EU-Whistleblower-Richtlinie soll Hinweisgeber besser schützen, die Missstände in Unternehmen oder Behörden melden. Die Regelung erfasst allerdings nur Rechtsgebiete wie EU-Umwelt- oder Gesundheitsrecht und lässt Bereiche außen vor, die nationales Recht betreffen. Die Ampelregierung will daher verschärfte Regelungen umsetzen.

Im Koalitionsvertrag heißt es, Whistleblower müssten „nicht nur bei der Meldung von Verstößen gegen EU-Recht vor rechtlichen Nachteilen geschützt sein, sondern auch von erheblichen Verstößen gegen Vorschriften oder sonstigem erheblichen Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt“. Mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) soll es laut der BMJ-Sprecherin künftig einen „intensiven Austausch“ rund um den Referentenentwurf geben. Gespräche fänden auch mit dem Wirtschaftsministerium statt, so die BMJ-Sprecherin.

WhistlePort ermöglicht die Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie

