> MÄRKTE & KURSE | Da die vierte Verhandlungsrunde zwischen Kiew und Moskau gestern ohne Resultate blieb, legten die Wall Street im Gegensatz zu den europäischen Börsen einen eher verhaltenen Wochenstart hin. Der Dow Jones blieb am Montag fast unverändert und stieg nur um 1,5 Punkte auf 32.945 Punkte. Der S&P 500 gab um 0,74 % auf 4.173 Punkte nach, während der Nasdaq 100 sogar um 1,92 % auf 13.046 Punkte absackte. Zudem gerieten auch chinesische Technologietitel verstärkt unter Druck. So brach der Kurs von Alibaba um 10,3 % ein. Die stockenden Verhandlungen über eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs und die schwachen US-Vorgaben dürften heute auch den Dax belasten. Der deutsche Leitindex eröffnete deshalb heute Morgen mit einem Minus von 1,15 % bei 13.768 Punkten. Bei RWE gab es unterdessen erfreuliche Nachrichten.

Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Chinesische Technologietitel unter Druck ++ RWE mit Zahlen ++ Talanx bestätigt Ausblick.

Marktkompass Dax eröffnet schwächer – RWE & Alibaba | Börsenkompass am Morgen

