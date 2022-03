Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017), die zwischen dem 6.12.21 bis zum 10.2.22 von 44 Euro auf bis zu 55 Euro zulegen konnte, trat nach dieser starken Aufwärtsbewegung in eine volatile Seitwärtsbewegung ein. Nachdem sie am 14.3.22 bei 56,74 ein Tageshoch erreichte, startet sie am 15.3.22 im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt schwächer in den Handel.

Obwohl die massiv gestiegenen Energiepreise den Chemiesektor belasten werden, bekräftigten die Experten der UBS in einer neuen Analyse mit einem Kursziel von 90 Euro ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Kann sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses 54,67 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder das 12-Monatshoch bei 57,73 Euro ansteuern, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.