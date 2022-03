Ask 7,77

Ask 12,74

Die Shortpositon wurde von der Elliottwaver Software eröffnet

Das Shortsignal (rot gerahmtes Rechteck) habe ich leider verpasst. Der Rücklauf der Welle 4 endete exakt an der blauen Trendlinie. Anschließend wechselte die Farbe der Bars auf grau - die Software eröffnete eine Shortposition. Es enstand nur ein kleiner Rücklauf in den Verlust. Der Stopp wurde in den Gewinn gesetzt, als die Bars auf grün wechselten und das Ende der Welle ankündigten.

Ihr Rüdiger Maaß

Risikohinweis siehe 14.03.2022