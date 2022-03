China kämpft mit dem Coronavirus

China hat jetzt mit dem Coronavirus so stark zu kämpfen wie lange nicht und die Börsen reagieren entsprechend mit Kursverlusten. Das Land verzeichnet in diesem noch jungen Jahr bereits so viele Neuinfizierte wie im gesamten Jahr 2021. Und der chinesische Börsenindex ist mittlerweile auf dem tiefsten Niveau seit der Finanzkrise angekommen. Aber die Auswirkungen der Lockdowns dürften nicht nur im Land selbst, sondern auch in der Weltwirtschaft zu spüren sein. Die Lieferkettenprobleme reißen nicht ab und der Krieg in der Ukraine kommt noch oben drauf. Am Abend besprechen Jürgen Molnar und Daniel Saurenz die Marktlage im großen Webinar bei RoboMarkets – hier geht’s zur Anmeldung. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Robomarkets, vor.