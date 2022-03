Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse macht die HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408) nach wie vor einen bearishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die HelloFresh-Aktie markierte am 25. August 2021 ein Hoch bei 97,38 EUR und scheiterte im November 2021 trotz eines neuen Allzeithochs bei 97,50 EUR an diesem Hoch. Danach bildete die Aktie in Doppeltop aus, das sie mit dem Bruch der Nackenlinie 68,32 EUR vollendete. Am 04. März 2022 durchbrach der Wert seinen Aufwärtstrend seit dem Januar 2019. Am 08. März 2022 setzte der Wert auf dem log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung seit Januar 2019 bei 33,23 EUR auf.