Lange erwartet, kündigte Amazon.com (US0231351067) vergangene Woche einen Aktiensplit im Verhältnis 20:1 an – so wird die Aktie optisch günstiger und damit für private Anleger erschwinglicher und granularer investierbar. Noch interessanter dürfte aus Anlegerperspektive jedoch das Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 10 Mrd. US-Dollar sein, das der Konzern angekündigt hat (welches wie der Split noch der Zustimmung der Hauptversammlung am 25.5.22 bedarf). Wer im unsicheren Börsenumfeld eine defensive Positionierung auf den E-Commerce, Cloud- und Streaming-Giganten sucht, findet interessante Konditionen bei Zertifikate-Strategien.

Discount-Strategien mit 9 oder 13 Prozent Puffer (Juni oder September)