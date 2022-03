Die Ölpreise haben am Dienstag ihre deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 5,9 Prozent und kostete 96,95 US-Dollar. Im frühen Handel wurde ein Barrel der Nordseesorte Brent zeitweise mit Abschlägen von 6,4 Prozent für 100,05 US-Dollar gehandelt, zum Dienstagmittag waren es 100,74 US-Dollar.

Schon am Montag waren die Ölpreise deutlich gefallen und notierten weit unter ihren mehrjährigen Höchstständen, die sie in Folge des Krieges in der Ukraine markiert hatten. Ein Fass Brent wurde in der Spitze für rund 139 US-Dollar gehandelt, WTI kostete rund 130 US-Dollar.