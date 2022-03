STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Calls auf Bayer & Netflix



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Fraport (WKN SD3SAJ)

In einen Call-Optionsschein auf den Flughafenbetreiber Fraport steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Fraport veröffentlichte heute seinen Geschäftsbericht für 2021. Der Flughafenbetreiber weist ein Konzernergebnis von 91,8 Millionen Euro aus. Eine Dividende für 2021 wird an die Aktionäre nicht ausgeschüttet. Auch für das laufende Geschäftsjahr sollen die Aktionäre keine Dividende erhalten. Bis zum Mittag gibt die Fraport-Aktie über 5% auf 50,50 Euro nach. 2. Call-Optionsschein auf Bayer (WKN VX4980)

Auch in einen Call-Optionsschein auf Bayer steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Bayer hatte zuletzt den Geschäftsbereich Environmental Science für 2,6 Milliarden US-Dollar an die Beteiligungsgesellschaft Cinven veräußert. Am Dienstag gibt die Bayer-Aktie in einem schwachen Marktumfeld 1,2% auf 55,10 Euro nach. 3. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN KF7HFM)

Zu guter Letzt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf Netflix sehr rege gehandelt. Auch in diesen Call auf den Streamingdienst und Serienproduzenten steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Bis zum Mittag notiert die Netflix-Aktie mit 302 Euro nahezu unverändert.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX im frühen Handel unter die Marke von 13.700 Punkte fiel, setzen die Stuttgarter Derivateanleger nun offensichtlich auf eine Erholung des DAX. In der Spitze stieg der Euwax Sentiment bis auf 50 Punkte und signalisiert damit optimistisch gestimmte Anleger.

Börse Stuttgart auf YouTube

„Wir machen jetzt einen Cliffhanger zum Thema Umwelt & Bitcoin “ So beendeten Roman, der Blocktrainer, und Richy ihr letztes Video - und haben ihr Versprechen zum Glück gehalten! Neben der Frage, ob das Mining des Bitcoin den Trend zu mehr nachhaltiger Energie fördert, diskutieren die beiden dieses Mal auch über Quantencomputer als Endgegner des Bitcoin, eine mögliche Erweiterung auf mehr als 21 Millionen BTC und das Schreckgespenst einer Notenbank, die alle Kryptowährungen aufkauft. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Ik3Ka-Xsd8k

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)