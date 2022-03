Die Corona-Pandemie ist vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zuletzt etwas aus dem Blickfeld der Anleger geraten. Trotzdem kommt es, wie zuletzt in China, immer wieder zu größeren Ausbrüchen. So steigt gerade in China die Zahl der Neuinfektionen so rasant an wie seit zwei Jahren nicht mehr. Davon kann die Biontech-Aktie profitieren. Der Kurs klettert weiter und notiert am Dienstag bei über 140 Euro.

Fragt man Analysten, in welche Bereiche sich die Aktie entwickeln wird, gehen die Meinungen stark auseinander. Die Privatbank Berenberg gibt ein Kursziel von 400 US-Dollar, umgerechnet circa 363 Euro, an. Analysten der UBS kürzten ihr Kursziel hingegen deutlich und veranschlagen einen Wert von 170 US-Dollar, etwa 154 Euro. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei rund 275 US-Dollar, also 250 Euro.