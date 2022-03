Die 17-Millionen-Metropole Shenzhen gilt als wichtigster Knotenpunkt für Elektronikartikel in China. Auch Apples iPhone wird hier gebaut. Solange der Lockdown nicht länger als geplant andauere, seien Apple und Foxconn in der Lage, die Produktionsengpässe an anderen Standorten auszugleichen, schreiben die Analysten von Bank of America (BofA) Global Research. „Im größeren Zusammenhang ist eine Woche Produktionsausfall in Apples saisonal eher schwachem ersten Quartal weniger besorgniserregend“, so die Analysten.

Die Apple-Aktie rutschte am Montag unter die 200-Tage-Linie – zum ersten Mal seit Juni vergangenen Jahres. Aktuell steht der Kurs so niedrig wie seit November nicht mehr. Dennoch halten die Experten an ihrer Kaufempfehlung fest. Sie sehen das Kursziel bei 195 Euro, einem Aufschlag von über 40 Prozent.