Der Hang Seng China Enterprises Index, der in Hongkong gehandelte chinesische Aktien abbildet, sank am Dienstag um 6,6 Prozent, nachdem er am Montag den größten Einbruch seit der globalen Finanzkrise verzeichnet hatte. Tech-Giganten wie Alibaba und Tencent gehörten dabei zu den größten Verlierern. Der Benchmark-Index Hang Seng brach um 5,7 Prozent ein und verzeichnete damit den größten Verlust seit Juli 2015.

Die Verkaufswelle geht indes im vorbörslichen US-Handel weiter. Die American Depositary Receipts (ADRs) von Alibaba fielen um weitere 4,6 Prozent. Fast alle Werte des Nasdaq Golden Dragon China Index werden niedriger angezeigt. Der Index befindet sich auf dem tiefsten Stand seit fast zehn Jahren.