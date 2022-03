Wie halten sie und Sie das aus?

Das Schlimmste ist, nichts machen zu können. Zu sehen, wie die Freunde jeden Tag aufs Neue von einem brutalen Killerkommando umgebracht und ihre Häuser und ihre Land zerstört werden, während die eigenen Leute nichts anderes machen als zu versuchen, das Haus des Mörders abzuriegeln.

Ich frage mich, wie ich das aushalten soll? Und Sie? Ich frage mich auch, wie die Moderatorinnen in den Fernsehanstalten das aushalten? In Russland ist das vielleicht sogar einfacher, weil man dort ja keine Bilder sieht. Doch hier jeden Tag den Morden zuzuschauen und das Tabuwort „Nato-Eingriff“ nicht aussprechen zu dürfen, dazu muss man wirklich eine Hornhaut auf der Seele besitzen.

Wie ist es nur zu dieser Situation gekommen, dass wir unsere Freunde abschlachten lassen ohne selbst einzugreifen? Ich stelle mir das so vor: Da sitzt ein Mann in einem dunklen Raum, der nur durch eine Stehlampe erleuchtet wird, mit Ärmelschoner an den Armen vor dem großen Vereinsregister.

Dann kommt der Generalsekretär in den Raum und spricht den Verteidigungsfall an. Daraufhin schaut der Registerwart in das Vereinsregister, sucht ausführlich und gewissenhaft und sagt dann: „Nein, dieses Land ist nicht Mitglied.“

Erleichtert verlässt der Generalsekretär den Raum. Und der Vereinswart beginnt ein Gespräch mit einem machtlosen Gott. Der sagt: „Warum bist du so hartherzig, Mensch?“ „Weil dieses Land kein Mitglied ist.“

„ Aber die Menschen?“

„ Auch keine Mitglieder.“

„ Können Sie da nichts machen?“

„ Nur für Mitglieder.“

„ Ist das nicht egal, ob mit oder ohne Glied? Sie haben doch Eier.“

„ Sie stehen aber nicht in der Mitgliederliste.“

„ Bei Mitgliedern wäre es also anderes?“

„Ja völlig anders.“

„ Dieses Land wollte doch aber Mitglied werden.“

„ Ja, das kann sein, aber wir haben es abgelehnt.“

„ Warum?“

„ Weil wir den Teufel nicht wütend machen wollten.“

„ Aber jetzt ist der Teufel doch wütend!“

„ Ja, aber das Land ist nicht Mitglied.“

Ich vermute, dieser Dialog wird ebenso noch anhalten wie die ergebnislosen Friedensgespräche. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch noch so weitergeht. Denn bisher gibt es ja nur 2,5 Millionen Flüchtlinge, dadurch wird der Westen noch nicht destabilisiert, was ja auch ein Kriegsziel des Teufels ist. Bei 12,5 Millionen sieht es bestimmt anderes aus.

Doch vielleicht ändert sich jetzt ja doch noch etwas. Die von Jaroslaw Kaczy ńs ki angedachte nicht unbewaffnete Friedensmission könnte vielleicht Bewegung in die Nato bringen.

Da müssen also erst die mutigen und so oft verunglimpften Politiker aus Osteuropa kommen. Wie schön, dass wir sie haben, diese Menschen mit Rückgrat.

Im Westen kann man ja nie etwas anderes tun als immer nur das kreditfinanzierte Geld von anderen ausgeben.

Bernd Niquet