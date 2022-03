Die Preissteigerungen der letzten Wochen und insbesondere seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind immens, am Mais-Future lässt sich eine äußerst steile und dynamische Kursrallye sogar weit über die Hochs aus dem Vorjahr sowie der Kursmarke von 734 US-Cents erkennen. Aktuell konsolidiert der Agrarrohstoff seinen zurückliegenden Anstieg vorläufig aus, diese verläuft jedoch in einem steigenden Trendkanal, der technisch bullisch gewertet werden muss. Aus den Kursmustern ergeben sich nämlich noch keine Anhaltspunkte für eine Trendwende, es könnte eine weitere Kaufwelle bevorstehen und den Future auf neue Rekordstände vorantreiben.

Neue Jahreshochs möglich

Eine positive Auflösung der laufenden Konsolidierungsphase mit einem Ausbruch des Mais-Futures über 780 US-Cents könnte weitere Preissteigerungen an 810 und darüber sogar 865 US-Cents bereithalten. Hierzu sollte jedoch mindestens ein nachhaltiger Wochenschlusskurs abgewartet werden. Rücksetzer unter 720 US-Cents könnten dagegen zu einer etwas längeren Konsolidierung führen, denkbar wäre in diesem Zusammenhang ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 669,54 US-Cents. An eine rasche Entspannung ist angesichts der Unwägbarkeiten nicht zu denken!