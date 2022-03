Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft AktienSensor Deutschland Diese Daten bringen Rendite Einzigartige Sentiment-Analysen durch intelligentes Data Mining

Klare Handelssignale mit enormer Trefferchance

Bewiesene Outperformance zum Dax

+185%

Seit April 2014

(Stand 23.06.2020) Sentiment HDAX LONG SHORT HIER WEITERLESEN





Alle fünf Long-Positionen, die am vergangenen Mittwoch in das Musterdepot des AktienSensor Deutschland aufgenommen wurden, haben sich sehr gut entwickelt und notierten in der vorbörslichen Indikation am frühen Mittwochmorgen (7.50 Uhr) im Plus. Mit +9,2 Prozent hat sich die Position auf die Aktie der Kion Group am besten entwickelt, gefolgt von +8,6 Prozent mit United Internet und +8,4 Prozent mit Siemens (siehe auch die Übersicht am Ende des Artikels). Alle fünf Positionen werden zum Start des Börsenhandels in Deutschland um 9 Uhr wieder geschlossen und durch fünf neue Long-Positionen ersetzt (siehe dazu die untenstehende Übersicht).