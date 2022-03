Es sollten maximal fünf Prozent des Gesamtdepots in dieses kurzfristiges Long-Investment investiert werden.

Im Tageschart sehen wir eine fiese Tagescandle, die sowohl im Chart 8-22 Uhr als auch im 24-Stunden-Chart unter das Vortagestief ging und danach zu einem deutlichen Anstieg führte. Mal wieder gab es einen "Turnaround Tuesday". Der Close lag gestern nahe Tageshoch und circa 403 Punkte vom Tief entfernt. Im Overnight-Handel konnte der DAX weiter deutlich ansteigen und eröffnet oberhalb des Widerstandsbereichs von 14.114. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob wir einen Squeeze nach oben sehen, der durch weitere Shortauflösung und dem Overnight-Anstieg begünstigt wird. Oder kommt es nach 9 Uhr erstmal zu einem Rücksetzer in Richtung 14.114 oder GAP Close 13.977, um danach zu steigen. Ein Tagesclose unterhalb von 14.114 würde eher Schwäche bedeuten.

Im Wochenchart sahen wir in der letzten Woche noch mal ein tieferes Tief, welches am Montag mit 12.435 markiert wurde. Danach ging es am Dienstag mit zwei großen Shortsqueezes deutlich nach oben. Am Mittwoch sahen wir mit 1.026 Punkten einen der größten Anstiege im DAX. Dieser Anstieg wurde am Donnerstag korrigiert und am Freitag sahen wir ein weiteres Hoch bei 14.094 Punkten, was damit 1.659 Punkte über dem Wochentief lag.

Dennoch reichte der Anstieg nicht aus, um das Hoch der Vorwoche zu überschreiten. Deswegen bleibt es bei einem tieferen Hoch. Der Close fand im oberen Drittel der Wochencandle statt. Sollte sich diese Tendenz der letzten Woche weiter fortsetzen, könnten wir versuchen, das Vorwochenhoch in Angriff zu nehmen. Damit könnte diese Woche ein höheres Hoch und Tief entstehen. Sollte hingegen der Abwärtstrend weiter dominant bleiben, dann sollte es unterhalb des Vorwochenhochs eher zu Verkäufen kommen, die den DAX wieder in Richtung 13.200 und tiefer drücken, bis hin zum Vorwochentief bei 12.435.

Text: Volker Buschung

Kurzvita des Autors

Volker Buschung hat schon von 1994 bis 1998 auf dem Frankfurter Wertpapierparkett gearbeitet. Er hat Bankkaufmann gelernt und BWL studiert. Er betrieb für verschiedene Häuser Eigen- und Kommissionshandel. Bei verschiedenen Brokern managte er Konten. Er schrieb Artikel für die FAZ, Finanz und Wirtschaft und den Vorbörsenbericht im Deutschlandfunk. Seine Trefferquote für die Trades liegt nach eigenen Angaben bei über 90 Prozent.

ACHTUNG!

Dieser Strategie stehen neben den hohen Gewinnchancen auch stark erhöhte Risiken, im schlimmsten Fall ein Totalverlust gegenüber. Sie ist damit nur für erfahrene Anleger geeignet. In diesem Zusammenhang weisen wir auf unseren Disclaimer hin.