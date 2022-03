Quelle: Gatling Exploration

Zukauf bei MAG Silver mit über 1,3 Mio. Unzen Gold im Abitibi-Grünsteingürtel!

Letzten Freitag veröffentlichte MAG Silver den Abschluss der Kaufvereinbarung mit Gatling Exploration Inc. (TSXV: GTR), gemäß aller emittierten und ausstehenden Stammaktien von Gatling. Der Kaufpreis pro Aktie beträgt 0,40 CAD , was einen Aufschlag von ca. 47,4 % bedeutet, basierend auf dem volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurs (VWAP) beider Unternehmen zum Handelsschluss am 10. März 2022.

Gatling Exploration ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Goldprojekts Larder konzentriert, das sich im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel in Nord Ontario (Kanada) befindet.

Informationen zu Gatling Exploration:

Ergiebiges 3.370 Hektar großes Gold-Projekt ‚Larder‘ im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel in Nord-Ontario (Kanada)

35 km östlich von Kirkland Lake

Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von Gatling und umfasst patentierte und nicht patentierte Claims, Pachtverträgen und Bergbaulizenzen in den Gemeinden McVittie und McGarry.

Beherbergt 3 hochgradige Goldlagerstätten über 4,5 km, entlang des Cadillac-Larder Lake Break, 35 km östlich von Kirkland Lake.

2019-2021 Bohrungen verbinden alle 3 Lagerstätten auf 4,5 km Streich und über 1 km in der Tiefe

388.000 angezeigten Unzen Gold plus 933.000 abgeleitete Unzen Gold zwischen den Gruben- und Untertage-Ressourcen aller 3 Lagerstätten

Erhebliches kurzfristiges Explorationspotenzial bei allen 3 Lagerstätten, zusätzlich zu den fortgeschrittenen Satellitenprospekten Kir Vit

bestehendes Explorationsteam wird auch in Zukunft eingesetzt

MAG Silver diversifiziert weiter und wir sind positiv für die Aktie.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

