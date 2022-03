Quelle: OceanaGold

Liebe Leserinnen und Leser!

Ein erfolgreiches Betriebsjahr 2021 mit einer Rekordproduktion bei Haile und der Wiederaufnahme des Betriebs in Didipio geht für OceanaGold zu Ende und die ersten erfolgreichen Bohrergebnisse lassen das Jahr 2022 hoffnungsvoll beginnen.

Für das gesamte Jahr 2021 erreichte OceanaGold seine konsolidierte Produktions- und Kostenprognose. Das Unternehmen produzierte fast 363.000 Unzen Gold und ca. 2.300 Tonnen Kupfer. Die Goldproduktion war im Vergleich zu 2020 um etwa 20 % höher, was auf die im Jahresvergleich rekordverdächtige Goldproduktion bei Haile, den erfolgreichen Neustart und die fortgesetzte Steigerung des Betriebs bei Didipio und der Untertagemine Martha bei Waihi zurückzuführen ist, was teilweise durch niedrigere Gehalte und Mühlenbeschickung bei Macraes ausgeglichen wurde.

Auf Gesamtjahressicht betrug der Jahresumsatz 744,7 Millionen USD und war damit um fast 50% höher ausgefallen als 2020. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) erreichte 329,8 Millionen USD. Das bedeutet ein Anstieg von fast 155% gegenüber dem Vorjahr aufgrund eines höheren durchschnittlichen Goldpreises, eines Rekord-Goldabsatzes von Haile, eines Beitrags von Didipio und eines höheren Absatzes bei Waihi. Der bereinigte Gewinn nach Steuern für das Gesamtjahr 2021 betrug 141,0 Millionen USD oder 0,20 USD pro Aktie, verglichen mit einem Verlust nach Steuern von 74,3 Millionen USD im Vorjahr. Auch die Cash-Situation erweist sich außerordentlich positiv. Dem Unternehmen steht zum Ende des Jahres eine sofort verfügbare Gesamtliquidität in Höhe von 163 Millionen USD zur Verfügung, einschließlich 133 Mio. USD in bar und 30 Millionen USD an verfügbaren, nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien.

Volle Kraft voraus für 2022

Für die nähere Zukunft sieht OceanaGold ein jährliches Produktionswachstum von 15 % gegenüber 2021 für die nächsten 3 Jahre, bei steigenden freien Cashflow-Margen. Demzufolge beläuft sich die konsolidierte Produktionsprognose für 2022 auf 445.000 bis 495.000 Unzen Gold und 11.000 bis 13.000 Tonnen Kupfer zu AISC von 1.275 bis 1.375 USD pro verkaufter Unze. Im Jahr 2023 soll die konsolidierte Goldproduktion dann 490.000 bis 530.000 Unzen plus 12.000 bis 14.000 Tonnen Kupfer zu einem AISC von 1.150 bis 1.300 USD pro verkaufter Unze und 2024 580.000 bis 620.000 Unzen plus 12.000 bis 14.000 Tonnen Kupfer zu einem AISC von 1.000 bis 1.150 USD pro Unze betragen.

Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist, dass der Hochlauf des Didipio-Betriebs weiterhin schneller voranschreitet als geplant und dass OceanaGold jetzt erwartet, dass die volle Produktionsrate zu Beginn des zweiten Quartals 2022 erreicht wird.

Großes untertägiges Potential von Haile

Nach fast einem Jahr gibt OceanaGold mal wieder ein Update zu den Explorations- und Ressourcenumwandlungsbohrungen in der unternehmenseigenen Goldmine Haile bekannt. Die Bohrungen durchschneiden weiterhin hochgradige Mineralisierungen an mehreren unterirdischen Bohrzielen mit bedeutenden Bohrabschnitten. Bei der Horseshoe Extension sind von den dreizehn Bohrlöchern, die im Rahmen des Programms 2021 abgeschlossen wurden, folgende Highlights zu erwähnen:

DDH1096: 7,45 Gramm Gold pro Tonne über 43,4 Meter aus 338,6 Metern

DDH1101: 4,09 Gramm Gold pro Tonne über 24,7 Meter aus 284,4 Metern

DDH1102: 5,49 Gramm Gold pro Tonne über 13,4 Meter aus 404,0 Metern

Die Infill-Bohrungen bei Palomino verbessern weiterhin das Vertrauen in die Gehaltsverteilung und die Kontinuität der Mineralisierung. Zu den Highlights der sechzehn Bohrlöcher, die im Rahmen des Programms 2021 abgeschlossen wurden, gehören:

DDH115: 7,77 Gramm Gold pro Tonne über 101,3 m aus 399,2 Metern

DDH1108: 5,91 Gramm Gold pro Tonne über 67,1 m aus 328,1 Metern

DDH1103: 6,39 Gramm Gold pro Tonne über 51,5 m aus 263,3 Metern

Somit verfügen beide Lagerstätten über erhebliches Potential, um im Untertagebaubetrieb abgebaut zu werden. Die Horseshoe-Lagerstätte wird zuerst abgebaut werden, während die Palomino-Lagerstätte das nächste Ziel für die Weiterentwicklung ist.

Seit der Meldung der letzten abgeleiteten Mineralressource am 31. März 2020 wurden weitere 7.046 Meter in 16 Bohrlöchern abgeschlossen, wobei weitere 11.500 m in 2022 geplant sind.

Das Bohrprogramm 2021 konzentrierte sich auf die Definition und Umwandlung von abgeleiteten Ressourcen in den höhergradigen und flacheren Ebenen der Lagerstätte, wie in einem vorläufigen und konzeptionellen Minenplan definiert. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung wird voraussichtlich am 31. März 2022 veröffentlicht werden. Das Programm 2022 wird sich auf die Umwandlung von Ressourcen in tieferen Ebenen konzentrieren.

Hochgradige Goldabschnitte bei Wharekirauponga

Auch die fortgesetzten Bohrungen zur Ressourcenumwandlung im Konzessionsgebiet Wharekirauponga umfassen mehrere Abschnitte mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung. Zu den Highlights des Bohrprogramms 2021 gehören:

39,1 g/t Au und 73,4 g/t Ag auf 10,3 Metern aus 377,0 Metern

26,5 g/t Au und 41,4 g/t Ag auf 10,2 Metern aus 393 Metern

29,2 g/t Au und 61,0 g/t Ag über 6,8 Meter aus 426,7 Metern

Seit der Aktualisierung der Mineralressourcen im Februar 2020 wurden bei WKP 8.916 Meter gebohrt, wobei es sich in erster Linie um Bohrungen zur Ressourcenumwandlung der Ader East Graben ("EG") handelte und weitere 2.518 Meter zur Unterstützung von geohydrologischen und geotechnischen Studien. Eine vollständige Aktualisierung des geologischen und Ressourcenmodells unter Einbeziehung der Bohrungen der Jahre 2020 und 2021 ist im Gange und soll in die jährliche Reserven- und Ressourcenerklärung des Unternehmens aufgenommen werden, die am 31. März 2022 veröffentlicht wird.

Allein schon die neuen Daten sind Ansporn genug, um weitere 10 Mio. USD in die Exploration dieser wichtigen Entdeckung und dem goldreichen ‚Hot-Spot‘ zu investieren. Durch diese immense Summe kann das Potenzial von ‚Wharekirauponga‘ noch schneller und genauer definiert und sichtbar gemacht werden, sowie zusätzliche Ziele hinzugefügt werden.

In der Zwischenzeit treibt OceanaGold das Genehmigungsverfahren weiter voran und rechnet damit, die Genehmigungsanträge bei den Regional- und Bezirksräten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 einzureichen.

Fazit:

Summa summarum ist OceanaGold nicht nur explorationstechnisch stark auf dem Vormarsch, sondern auch Produktionstechnisch geht es immer weiter. Es bleibt also in allen Bereichen weiterhin extrem spannend, bei diesem TOP-Edelmetall-Produzent!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

