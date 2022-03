Mit Umsätzen und Erträgen von 51,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist Caterpillar der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren für Geländefahrzeuge, Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Caterpillar ist auf allen Kontinenten tätig und hauptsächlich in drei Hauptsegmenten tätig: Bauindustrie, Rohstoffindustrie und Energie & Transport. Weiters werden Finanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen über das Segment Finanzprodukte angeboten. Für das Gesamtjahr 2021 betrug der operative Cashflow des Unternehmens 7,2 Milliarden US-Dollar. Im Laufe des Jahres kaufte das Unternehmen Caterpillar-Stammaktien im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar zurück und zahlte Dividenden in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar. Die Liquidität blieb mit einem Barguthaben des Unternehmens von 9,3 Milliarden US-Dollar Ende 2021 stark.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar konnte der Kurs von Caterpillar die Benchmark Dow Jones Industrial Average (DJI) eindeutig übertreffen. Im Zeitraum 24. Februar bis 14. März legte der Kurs von Caterpillar um rund 21 Prozent zu, währenddessen der DJI 0,42 Prozent nachgegeben hat. Mit der inzwischen wieder regen Bautätigkeit etwa in China, den USA und in vielen anderen Ländern der Welt sind auch die Baumaschinen des Konzerns wieder gefragt. Zudem beschert der aktuelle Rohstoffboom Caterpillar eine hohe Nachfrage durch Bergwerkskonzerne. Mit dem Kernwiderstand bei 217,65 US-Dollar hatte der Kurs die letzten vier Handelstage zu kämpfen, wobei im gestrigen Handel intraday schon die Marke von 210 US-Dollar getestet wurde. Gute Vorgaben des breiten Marktes verhinderten einen größeren Tagesverlust. Der nächste „Wegweiser“ im Chart ist die Unterstützung am Level von 203,64 US-Dollar, die einen allfälligen Rücksetzer begrenzen sollte. Kann der Widerstand bei 217,65 US-Dollar überwunden werden, sollte der Kurs das partielle Hoch bei 229,90 US-Dollar ins Visier nehmen.