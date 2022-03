Silber: Mit steigenden Zinsen wieder Richtung 30 Dollar!

Silber noch ohne Outperformance gegenüber Gold

Wenn sich Gold in einem Bullenmarkt befindet und der Preis steigt, dann gewinnt auch Silber. Das ist eine der Wahrheiten am Edelmetallmarkt. Meistens zeigt der „kleine Bruder“ dabei eine klare Outperformance gegenüber dem Goldpreis. Im jüngsten, vom Krieg begleitenden Anstieg aber konnte Silber diese historische Stärke nicht ausspielen. So verharrt die Gold-Silber-Ratio weiterhin stabil um den Wert von 77. Dabei zeigt sich vor allem bei den ETF ein großer Unterschied, denn da setzten viele Anleger in den vergangenen Wochen vor allem auf Gold: der sichere Hafen punktete.

Silber: Strukturelle Nachfrage steigt deutlich

Dabei sollte Silber keineswegs unterschätzt werden. Die physische Nachfrage nach Münzen und Barren befindet sich in Nordamerika ebenso wie in Europa stabil auf einem hohen Niveau und konnte vom Kriegstreiben in der Ukraine sogar leicht profitieren. Strukturell spielt aber die Nachfrage eine viel wichtigere Rolle. Silber ist nach Öl der am zweitmeisten verwendete Rohstoff. Dies liegt vor allem an seinen Eigenschaften, die es bei Autos, Batterien, Kühlschränken, aber auch Smartphones, Solar- oder Windanlagen oder medizinischen Geräten nützlich machen. Diese strukturelle Nachfrage aus der Industrie bei gleichzeitig stagnierender Minenproduktion sollte den Preis stützen.

Das Schreckgespenst der Stagflation

Das sind langfristig wirkende Preisfaktoren. Kurzfristig aber könnte es heute einen Startschuss geben. Im Vorfeld von Zinsanhebungen schwächeln Gold und Silber zumeist. Wenn aber heute die Federal Reserve die Zinswende einleitet, erwartet wird eine Anhebung um 0,25 Basispunkte, dann gibt es historisch gesehen Rückenwind. Wenn die Inflation steigt und Notenbanke die Zinsen anheben, konnten sowohl Gold als auch Silber ihre Stärken ausspielen und wurden teurer. So war es beispielsweise in den 1970er Jahren. Nun haben wir die höchsten Inflationsraten der vergangenen 40 Jahre und gleichzeitig tobt ein Krieg, der die ohnehin schwächelnde Weltwirtschaft an die Wand drückt. Dementsprechend dürften die Zinsen zwar moderat steigen, real sollten sie aber aufgrund der hohen Inflation im negativen Terrain bleiben. Ein Zinsniveau im Dollar von drei oder vier Prozent ist derzeit einfach unrealistisch. Sollte das Wirtschaftswachstum nun tatsächlich nahe Null sinken, könnte eine Stagflation einsetzen – ein Schreckgespenst für Notenbanken. In diesen Phasen performen Gold und Silber besonders gut.