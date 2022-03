Liebe Leserinnen und Leser!

Revival Gold ist ein aufstrebendes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, welches das Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho (USA) voran treibt. Beartrack-Arnett ist die größte ehemals produzierende Goldmine in Idaho. Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) wurde für eine erste Phase der Wiederaufnahme des Haufenlaugungsbetriebs abgeschlossen, um 72.000 Unzen Gold pro Jahr über eine anfängliche siebenjährige Lebensdauer der Mine zu AISC von 1.057 USD pro Unze Gold zu produzieren. Daraus ergibt sich ein Unternehmenswert nach Steuern von 150 Mio. Dollar und einem durchschnittlichen Free-Cashflow von ca. 50 Mio. Dollar pro Jahr. In der Zwischenzeit wird die Exploration fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der aktuellen angezeigten Mineralressource von 36,6 Mio. Tonnen mit 1,15 g/t Gold (1,36 Mio. Unzen Gold) und der abgeleiteten Mineralressource von 47,1 Mio. t mit 1,08 g/t Gold (1,64 Mio. Unzen Gold) liegt. Der mineralisierte Trend bei Beartrack erstreckt sich über 5 km und ist im Streich und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in alle Richtungen offen.

Quelle: Reivial Gold

Im letzten Jahr zeigten Bohrungen in 5 Kernbohrlöchern mit insgesamt 2.400 Meter Länge weiterhin vielversprechende Ergebnisse auf dem fünf Kilometer langen Haupttrend Beartrack-Arnett, einschließlich des hochgradigen unterirdischen Ziels Joss, das 4,34 g/t Gold auf 110,6 Metern ergab. Dies ist einer der besten Abschnitte, die je auf dem Projekt gemeldet wurden. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2021 definierten eine hochgradige Mineralisierung, die sich bei Joss über einen Kilometer entlang des Streichens erstreckt und sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens weiterhin offen ist.

Im Gebiet Haidee konnten die ersten Ergebnisse von 2021 Bohrungen in 15 Kernlöchern auf 2.500 Metern dieses oberflächennahe Oxidgold-Ziel weiter aufwerten und erweitern. Die endgültigen Ergebnisse aus 7 Bohrlöchern stießen auf eine oberflächennahe, oxidierte Goldmineralisierung oberhalb des Cutoff-Gehalts, die damit eine Hochstufung der Qualität der Goldressource bei Haidee unterstützen und auf zukünftige Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung sowohl neigungsaufwärts als auch neigungsabwärts der aktuellen Lagerstätte hinweisen. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das gesamte Projekt Beartrack-Arnett ist im Gange und die Ergebnisse werden voraussichtlich bis zum Ende des Quartals veröffentlicht werden.

Nicht nur auf Explorationsebene tut sich einiges. Auch auf Managementebene gab es mit Timothy A. Warman eine hoffnungsvolle Neuverpflichtung. Herr Warman ist ein professioneller Geologe und eine erfahrene Führungskraft mit einer Erfahrung von über 30 Jahren in allen Bereichen der Rohstoffindustrie – von der Basisexploration bis zur Machbarkeit, von der Erschließung bis zum Betrieb. Herr Warman war bei einigen der erfolgreichsten Explorations- und Erschließungsunternehmen des vergangenen Jahrzehnts in Board- oder Führungspositionen tätig. Zuletzt von 2016 bis Anfang 2022 als Präsident und CEO von Fiore Gold, wo er das Unternehmen zur erfolgreichen Inbetriebnahme der unternehmenseigenen Mine Pan Gold und die Erschließung des Projekts Gold Rock, die beide im US-Bundesstaat Nevada liegen, führte.

Daneben verfügt Revival Gold über eine starke Aktionärsbasis, die durch den erfolgreichen Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung über 10 Mio. CAD einen weiteren Ankerinvestor hinzubekommen hat. Im Rahmen der Platzierung erwarb Donald Smith Value Fund, L.P. 7,5 Mio. Stammaktien und 3,75 Mio. Warrants, was einem Unternehmensanteil von ca. 8,6 % entspricht. Die Aktionärsstruktur setzt sich aus 42% Institutionellen, 24% Retail, 10% Management und 5% Yamana zusammen.

Das Flaggschiffprojekt von Revival Gold ‚Beartrack-Arnett‘ als größter ehemaliger Produzent in Idaho bietet hervorragende Möglichkeiten durch seine bestehende Infrastruktur. Damit besitzt es eine attraktive Wirtschaftlichkeit, um kurzfristig 72.000 Unzen Gold pro Jahr mit Haufenlaugung günstig zu produzieren. Zur Ressourcenerweiterung sowohl für Haufenlaugung als auch für hochgradiges Mühlenmaterial sind weitere Explorationsprogramme am Laufen, die auch in Zukunft spannende Ergebnisse versprechen. Neben dem Bohrprogramm werden gerade weitere Arbeitsprogramme durchgeführt. Dazu zählen Säulentests zur Untersuchung der metallurgischen Eigenschaften der Haufenlaugung zur Verbesserung der Ausbeute/Wirtschaftlichkeit und technische Feldarbeiten, die geotechnische und hydrologische Untersuchungen zur Verbesserung der Grubenkonfiguration von Haidee beinhalten. Des Weiteren werden Optimierungsstudien und Erhebung von Umweltdaten und Planung, zur Erleichterung der Rückkehr zur Produktion, absolviert. Somit ist man auf dem besten Weg schon bald wieder in Produktion gehen zu können.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1