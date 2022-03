Nach dem jähen Absturz im ersten Coronajahr 2020 bekommt der Flughafenbetreiber wieder Auftrieb. Im Jahr 2019, also vor Corona, hatte Fraport mit 71 Millionen einen Spitzenwert bei der Passagierzahl erreicht. Zu Beginn der Pandemie schmierte das Geschäft um mehr als 90% ab. 2021 zählte die Flughafengesellschaft bereits wieder 25 Millionen Passagiere. Für den laufenden Turnus stellt Vorstandsvorsitzender Stefan Schulte einen Anstieg der Fluggäste auf 39 bis 46 Millionen in Aussicht.

Nicht nur die Pandemie hinterläßt ihre Spuren, Fraport kämpft an mindestens zwei Fronten. Die Hessen halten einen 25%igen Anteil am Airport in St. Petersburg, wo Fraport aktuell seine Aktivitäten eingestellt hat. Auch die zum Portfolio der Frankfurter zählenden Flughäfen in Antalya, Varna oder Burgas leiden unter dem Krieg in der Ukraine. Sanktionsbedingt können zum Beispiel viele Russen ihre Kreditkarten nicht mehr außerhalb der eigenen Landesgrenzen nutzen. Wegen der Sperrung des russischen Luftraums sitzen Russen auch an ihren Urlaubsorten fest. Im Feuer steht die Beteiligung am Flugplatz in St. Petersburg. Im Worst Case droht eine Abschreibung in niedriger dreistelliger Millionenhöhe. Allerdings sollte man die Kirche im Dorf lassen, der Rußland-Anteil am Portfolio ist begrenzt. Mit Abstand wichtigstes Asset ist der Frankfurter Flughafen, einer der größten Euro-pas. Ansonsten ist Fraport mit Airports in China, Brasilien, Griechenland und Slowenien unterwegs. Summa summarum avisiert CEO Schulte im laufenden Geschäftsjahr einen Anstieg der Passagiere auf 55 bis 65% des Vorkrisenniveaus. Die Prognosen berücksichtigen bereits die schwer vorauszusehenden Einflüsse des Ukraine-Kriegs. Der Umsatz, der bereits 2021 um nahezu 28% auf gut 2,1 Milliarden kletterte, soll in diesem Jahr weiter auf 3 Milliarden steigen. Auch ergebnisseitig schaffte die MDAX-Gesellschaft den turnaround. Unter dem Strich erzielte Fraport einen Überschuß in Höhe von fast 83 Millionen, während 2020 noch ein Verlust von 658 Millionen aufgelaufen war. Dabei hat die Flughafengesellschaft von krisenbedingten Ausgleichszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe profitiert. Klar ist, Fraport befindet sich wieder im Steigflug. Viel hängt ab vom weiteren Verlauf der Pandemie und der weiteren Entwicklung in der Ukraine. Börsianer schickten die Aktie nach den Zahlen auf Tauchstation, der Kurs sackte um mehr als 8% auf 49 Euro ab. Das Allzeithoch, das 2018 mit knapp 100 Euro markiert wurde, liegt doppelt so hoch. Der Vorstand ist aber optimistisch und hält an dem milliardenschweren Erweiterungsprojekt Terminal 3 fest, das 2026 fertig sein soll. Fazit: Trotz zweier nicht hausgemachter Krisen befindet sich Fraport wieder im Aufwind. Geduldige und langfristig orientierte Anleger gehen eine Position ein.